لوي فيتون تكشف النقاب عن حقيبة LV Pont 9.. نمط صالح لكل زمان ومكان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت العلامة الفرنسية الشهيرة لوي فيتون النقاب عن حقيبة جديدة تحمل اسم LV Pont 9 المستوحى من الجسر الباريسي الشهير الذي يقع مقابل مقر المنزل الفاخر، وهي تعكس الحرفية العالية وتقنيات الخياطة الراقية للدار الفرنسية.

وبعد النجاح الذي حققته حقيبة "Dauphine" وإكسسوارات "Multi Pochette" خلال موسمي خريف وشتاء 2020، يبدو أن حقيبة LV Pont 9 الجديدة ستجتاح كل مكان هذا الصيف، بصورتها الظلية الهندسية الجذابة مع خطوطها وتصميمها الأنيق؛ إذ تعد الحقيبة الجلدية الإكسسوار العصري الجديد لهذا الموسم.

وتأتي الحقيبة الأنيقة مصنوعة من الجلد الناعم المدبوغ في إيطاليا وبغطاء مزخرف بشعار "LV" الدائري، والذي تم استخدامه في ثلاثينيات القرن العشرين لأقفال صندوق الأمتعة، وقد أعاد نيكولاس غيسكيير تضمينه بشكل عصري في التصاميم الحديثة للعلامة الفرنسية، كما أنها متوفرة بخمسة ألوان أنيقة كالأسود، الكريمي، البرتقالي الذهبي "Summer Gold"، زهر الداليا المفعم بالأنوثة "Rose Dalhia" والأزرق الناعم "Bleu Orage"، ويمكنك حمل الحقيبة الجديدة يوميًا وإلى جميع المناسبات.

يتميز التصميم الداخلي المصنوع من جلد العجل الملون بوجود مقصورتين وجيوب عملية، وتم الكشف عن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل في كل من بنية الحقيبة التي تضيف هيكلًا ومساحة إضافية، وميزات خفية مثل الإغلاق المغناطيسي المستوحى من زهرة مونوغرام.

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وتعد حقيبة الكتف الجديدة عملية بقدر ما هي صالحة لكل زمان، يمكنك ارتداؤها كجزء من إطلالاتك النهارية والليلية دون أن تفقد جاذبيتها، و تتوفر حاليًا للشراء في جميع متاجر لوي فيتون بسعر 3,187 دولار.

سبق وأن رصدنا العديد من النجمات وهن يحملن الحقيبة الجديدة، أمثال أليشيا فيكاندر، صوفي ترنر، وأيضا كلوي غريس موريتز.

من خلال شكلها العملي وألوانها النابضة بالحياة، يبدو أن حقيبة "LV Pont 9" ستكون موجودة في كل مكان هذا الموسم على السجادة الحمراء وفي الشوارع.