واكبي الموضة وتعرفي على أجمل إطلالات النجمات العالميات هذا الأسبوع

أتت إطلالات النجمات العالميات كاجوال وبسيطة بها هذا الأسبوع، فالتركيز جاء على اختيار ملابس مريحة وعملية وبعيدة كل البعد عن التكلفة. فتمايلت النجمات بأناقة رياضية وتصاميم تناسب اطلالات النهار بتفاصيل عصرية، وانطلاقًا من هنا، واكبي أجمل إطلالات النجمات العالميات هذا الأسبوع، واختاري أي إطلالة أعجبتك أكثر من غيرها.

تألقت الجميلة ELSA HOSK بموضة المعطف الأسود الطويل مع البنطلون الابيض المستقيم وسحرتنا بموضة الحذاء الذكوري الجلدي باللون الاسود الذي جعل إطلالتها متكاملة. في حين أتت إطلالة CINDY CRAWFORD أثناء التسوق كاجوال بموضة الجينز الضيق مع التوب البيضاء الواسعة. بدورها اختارت الجميلة ALESSANDRA AMBROSIO موضة الشورت القصير مع السويت شيرت المريحة والشبابية. ولم تتخلى الجميلة KYLIE JENNER عن التصاميم الشبابية مع بنطلون الجينز والكروب توب البيضاء البسيطة.

ومن الإطلالات التي لفتت أنظارنا هذا الأسبوع، عدم تخلي الجميلة TAYLOR SWIFT أثناء الحجر المنزلي عن موضة التصاميم الربيعة والمطبعة بالورود. أما إطلالة ASHLEY OLSEN فسحرتنا بموضة المعطف البني الواسع مع الفستان الأسود الطويل. واللافت اطلالة Ashley Benson بموضة البنطلون الأحمر مع القميص الواسعة بأقمشة الكارو. ولا يمكن إلا أن نثني على أناقة اللون الأسود بأسلوب Hailey Bieber مع البنطلون االجلدي اللماع والتوب السوداء.

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