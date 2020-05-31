في زمن كورونا.. نصائح وإرشادات عليك اتباعها أثناء زيارة المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - في حين بدأت الكثير من الدول تخفيف إجراءات الحظر المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، لا تزال بعض الأماكن تمثل خطراً على الإنسان مثل ارتياد المستشفيات والعيادات العامة والخاصة.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من النصائح للأشخاص الذين يضطرون للذهاب إلى المستشفى في وقت الوباء، على النحو التالي، وفقا لما ذكره موقع"24".

التأكد من توفر علاج لحالتك في المستشفى

تتعامل بعض المستشفيات بشكل حصري مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذا يجب أن تعرف أولاً ما إذا كان المستشفى الذي تنوي الذهاب إليه يعالج حالات أخرى. وينصح الخبراء بالذهاب إلى مراكز صحية لا تعالج فيروس كورونا، لتجنب العدوى.

أخذ موعد مسبق

قبل الذهاب إلى المستشفى أو أي مرفق طبي، قم بالاتصال بمكتب الاستقبال وخذ موعداً مؤكداً، لتجنب أي نوع من التأخير، فقضاء وقت قصير داخل المستشفى يقلل من احتمال التقاطك للعدوى.

إجراءات النظافة

مع الانتباه إلى قواعد التباعد الاجتماعي، يجب الحفاظ على نظافتك الشخصية قبل وبعد الذهاب إلى المستشفى وغسل اليدين جيداً. ويوصي الخبراء بغسل الملابس على الفور بعد العودة من المستشفى وأخذ حمام ساخن.

ارتداء الكمامة والقفازات

على الرغم من أن المستشفيات تنفذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمنع العدوى، فإنها لا تزال مكاناً يسهل فيه التقاط الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض، لذا لا بد من ارتداء الكمامة والقفازات منذ دخولك إلى المستشفى وحتى خروجك منه.

الاحتفاظ بمطهر

احتفظ بمطهر لليدين في جيبك لاستخدامه أثناء تواجدك في المستشفى وخاصة لدى ملامسة أي سطح من الأسطح، لأن الأسطح في المستشفى سواء في المصعد أو مكتب الاستقبال أو طاولات التشخيص أو الكراسي، قد تحمل الفيروس.

تجنب زيارة المرضى

إن كان الهدف من الذهاب إلى المستشفى هو زيارة أحد المرضى، يُنصح بعدم الذهاب، والاكتفاء بالاتصال بالمريض والاطمئنان عليه عبر الهاتف أو تطبيقات المحادثات المتنوعة.

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