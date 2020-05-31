بيع أقدم زجاجة كونياك في العالم في مزاد إلكتروني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت دار المزادات “Sotheby’s” البريطانية عن بيع إحدى أقدم زجاجات الكونياك في العالم، الذي تم إنتاجه في القرن الـ 18 ، وذلك بمبلغ 118.5 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (144.5 ألف دولار).
ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد ذكرت دار المزادات، أن زجاجة الكونياك “Gautier” المنتجة في عام 1762، أصبحت الأقدم من نوعها التي تم بيعها في المزاد. دار“Sotheby’s” أشارت إلى أن التقديرات الأولية توقعت أن يتراوح سعر القارورة من 80 ألفا إلى 160 ألف جنيه إسترليني، فيما تم بيعها بـ118.5 ألف،
ولم تذكر دار المزادات هوية المشتري، إلا أنه من المعروف أنه من آسيا. وقالت Sotheby’s إنه تم تعبئة هذا الكونياك في القوارير عام 1840، والقارورة التي تم بيعها عبر مزاد إلكتروني معروفة باسم “الأخ الكبير”، حيث تعتبر الأكبر من ضمن مجموعة تتكون من 3 قوارير، إلى جانب “الأخت الصغيرة” و”الأخ الصغير”.
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