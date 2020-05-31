باستخدام البطاطس المشوية.. حيلة تخفف من آلام الرقبة والصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - في ظل جائحة كورونا، يعمل الملايين من الأشخاص من منازلهم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في وضعيات غير صحية مما يؤدي إلى الإصابة بآلام في الظهر والرقبة، والصداع النصفي أحياناً.

وقد كشف مركز بيرفكت بالانس للعلاج الفيزيائي في مدينة لندن، عن حيلة بسيطة يمكن من خلالها تخفيف آلام الرقبة والصداع النصفي باستخدام البطاطس المشوية.

وقال المدير التنفيذي للمركز، ستيفن ماكيندي: “لقد شهدنا زيادة في عدد العملاء الذين يعانون من مشاكل في العنق والصداع النصفي منذ بدء إجراءات الإغلاق التي تهدف للحدث من تفشي فيروس كورونا. عادة ما يخضع المريض لعلاج فيزيائي، إلا أن الكثيرين قد لا يتمكنون من القدوم إلى المركز لذا ننصح باستخدام حيلة بسيطة تخفف من آلام العنق والصداع النصفي”

وأضاف: “تتمثل هذه الحيلة بوضع حبة بطاطس مشوية أسفل مؤخرة الرأس لمدة خمس دقائق في وضعية الاستلقاء، قبل ترك الرقبة ترتخي وهذا يساعد على ضبط وضعية الرقبة والتخفيف من تشنج عضلاتها”

ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة التأمين الصحي البريطانية "فيتاليتي"، فإن 34٪ من العاملين في المملكة المتحدة عانوا من آلام الرقبة ونفس العدد من آلام الكتف في عام 2019. ونظراً لأن الكثير من الأشخاص يواجهون ظروف عمل غير مثالية في المنزل، يمكن أن تزداد هذه الأرقام بشكل كبير، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.