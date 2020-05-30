لو مضطر تنزل للشغل.. اتبع هذه الخطوات لحماية نفسك من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني العالم من تفشي جائحة كورونا، حيث أصاب أكثر من 6 ملايين شخص حتى الآن، وتسبب في وفاة أكثر من 367 ألف شخص حول العالم.

وتنصح الحكومات والمؤسسات الطبية المسؤولة بضرورة الجلوس في المنزل أطول فترة ممكنة، ومباشرة العمل عن بعد، لكن بعض الوظائف لا يتناسب معها العمل من المنزل، لذلك يضطرون للتواجد في مقر الشركة، لذا نستعرض لكم

نرصد لكم عدد من النصائح للحفاظ على سلامتكم وتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "businessinsider"

1-استخدام المطهرات، في كل مكان تتنقل فيه، في المرحاض والمكتب وفي الاستقبال، وأحرص على تطهير اليدين بشكل دائم.

2-يجب تنظيف المكاتب باستمرار، فأحد أشهر الطرق التي يتنشر بها فيروس كورونا المستجد عن طريق لمس الأسطح والأشياء، لذلك الحفاظ على المكتب والكمبيوتر والأشياء المحيطة التي تلمسها بكثرة نظيفة طوال الوقت، يقلل من فرص الإصابة بالفيروس.

3-اغسل يديك باستمرار عقب استخدام والتعامل مع الأشياء المشتركة مع زملائك، مثل المكاتب، أو ماكينة القهوة، والهاتف الرئيسي، وغير ذلك.

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4-يجب تهوية المكان دائمًا للحفاظ على تجدد الهواء، ومنع انتشار الأمراض.

5-تجنب الاتصال غير الضروري، والتجمعات مع الزملاء طالما أنها غير ضرورية، لتقليل خطر الإصابة.

6-احتفظ بزجاجة مطهر قريبة منك على المكتب لتطهير يديك باستمرار.

7-يجب الحفاظ على مسافة2 متر مع زملائك وتجنب الجلوس على مسافات قريبة في الاجتماعات.

8-حاول العمل على مسافة بعيدة من زملائك قدر المستطاع طوال اليوم

9-تجنب لمس العينين أو الوجه قبل تطهير يديك.

10-التزم بالكمامة في المواصلات والأماكن المزدحمة وفي مكان العمل، مع الحرص على عدم لمسها، أو خلعها وارتدائها مرة أخرى.