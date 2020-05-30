النقود الورقية والطوابير.. هل تختفي بعض العادات الاجتماعية بسبب كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

المصافحة واللقاءات الاجتماعية والتحيات التقليدية، أصبحنا ننظر إليها على أنها عادات غير آمنة، وقد تساعد في زيادة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتمكن الفيروس من إصابة 5.9 مليون شخص حول العالم، بالإضافة إلى وفاة 363 ألف شخص.

نرصد لكم عدد من العادات الاجتماعية التي قد تختفي من يومنا بسبب تفشي انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

-المصافحة

صرح الدكتور أنتوني فوسي أن المصافحة باليد، قد تختفي، بسبب قدرتها على نقل الأمراض بسهولة.

-البوفيهات المفتوحة

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بضرورة إيقاف البوفيهات المفتوحة، حتى لا تسبب في زيادة تفشي المرض بسبب التجمعات.

-العينات المجانية للطعام

حظرت عدد من المتاجر الأمركية، عينات الطعام المجانية، حتى لا يتم نقل العدوى باللمس.

-شاشات اللمس في المطاعم

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قد يتم إلغاء الشاشات الخاصة بطلب الأوردر في المطاعم حتى لا تصبح بؤرة لانتشار البكتيريا للآلاف يوميًا.

-الطوابير

يمكن أن يتغير شكل الطابور التقليدي تمامًا بسبب ضرورة الحفاظ على البعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر.

-النقود الورقية

قد يصبح التعامل المادي يعتمد فقط على طرق الدفع الالكترونية، بعيدًا عن اللمس

-الحفلات

قد تتوقف الحفلات الموسيقية التي تعتمد على الازدحام لفترات طويلة لأنها قد تؤثر على الصحة العامة وتصبح مكانًا لنشر الفيروس

-المكاتب المفتوحة

العمل في المكتب قد يتغير شكله أيضًا ويعتمد على الابتعاد مسافة متر وأكثر بين كل موظف وآخر، ما يعني إلغاء ثقافة المكاتب المفتوحة

-السفر

قد ينخفض عدد المسافرين بغرض العمل، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والآمان.