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أساور ذهب وردي لإطلالات جذابة وعصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 07:48 مساءً - يرتبط اللون الوردي دائماً بالأنوثة وهو لون العاطفة الذي يؤثر على نفسيتك.
ولاطلالات عيد الفطر أنت تبحثين عن مجوهرات مميزة، لذلك احصلي على إطلالة رومانسية ناعمة في العيد مع وأجمل موديلات أساور ذهب وردي ماركات بتصاميم جذابة وعصرية.


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أساور بوشيرون Boucheron

BOUCHERON
BOUCHERON



قدمت ماركة بوشيرون Boucheron اساور ذهب وردي تجمع بين الفخامة والعصرية، حيث تضيف الماركة لمسات جذابة ولافتة إلى التصاميم.



اساور كارتييه Cartier

 

CARTIER
CARTIER


قدمت ماركة كارتييه Cartier تصاميم مميزة للاساور بالذهب الوردي، سواء التصميم المفتوح والمستوحى من المسمار، أو التصميم المزين بلمسات الألماس البرّاقة.



اساور شوميه Chaumet

 

CHAUMET
CHAUMET



تميزت اساور شوميه Chaumet بالتصاميم الأنثوية، وزاد سحر الأساور بفصوص الألماس البرّاقة التي تزينها، وأحببنا السوار بتصميم العقدة، فضلًا عن التصاميم الأخرى العصرية.
 

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أساور شورباد Chopard



 

CHOPARD
CHOPARD






قدمت ماركة شوبارد Chopard اساور ذهب وردي بالتصميم المفتوح، سواء بالتصميم الدائري أو بتصميم القلب، وزاد سحرها بفصوص الألماس البرّاقة التي تزينها.



أساور دي بيرز De Beers
 

DE BEERS
DE BEERS



تزينت اساور دي بيرز De Beers بفصوص الألماس البرّاقة، سواء التصميم النحيف أو التصميم المزدوج للمساء والسهرات.



أساور بياجيه Paget

 

PIAGET
PIAGET



أيضًا قدمت ماركة بياجيه PIaget اساور ذهب وردي ناعمة بالتصميم المفتوح، والمزينة بفصوص الألماس البرّاقة.



أساور تيفاني آند كو Tiffany

 

TIFFANY
TIFFANY



أعجبنا سوار تيفاني Tiffany بتصميم الـT بالذهب الوردي المرصع بالألماس، وكذلك التصميم بفصوص الألماس المربعة.
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أساور فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

VAN CLEEF & ARPELS
VAN CLEEF & ARPELS


قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels اساور ذهب وردي بتصميم أنيق، وأحببنا السوار المزين باسم العلامة، وكذلك السوار المرصع بفصوص الألماس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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