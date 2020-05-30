أساور ذهب وردي لإطلالات جذابة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 07:48 مساءً - يرتبط اللون الوردي دائماً بالأنوثة وهو لون العاطفة الذي يؤثر على نفسيتك.

ولاطلالات عيد الفطر أنت تبحثين عن مجوهرات مميزة، لذلك احصلي على إطلالة رومانسية ناعمة في العيد مع وأجمل موديلات أساور ذهب وردي ماركات بتصاميم جذابة وعصرية.



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أساور بوشيرون Boucheron

BOUCHERON





قدمت ماركة بوشيرون Boucheron اساور ذهب وردي تجمع بين الفخامة والعصرية، حيث تضيف الماركة لمسات جذابة ولافتة إلى التصاميم.







اساور كارتييه Cartier





CARTIER



قدمت ماركة كارتييه Cartier تصاميم مميزة للاساور بالذهب الوردي، سواء التصميم المفتوح والمستوحى من المسمار، أو التصميم المزين بلمسات الألماس البرّاقة.







اساور شوميه Chaumet





CHAUMET





تميزت اساور شوميه Chaumet بالتصاميم الأنثوية، وزاد سحر الأساور بفصوص الألماس البرّاقة التي تزينها، وأحببنا السوار بتصميم العقدة، فضلًا عن التصاميم الأخرى العصرية.



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أساور شورباد Chopard









CHOPARD











قدمت ماركة شوبارد Chopard اساور ذهب وردي بالتصميم المفتوح، سواء بالتصميم الدائري أو بتصميم القلب، وزاد سحرها بفصوص الألماس البرّاقة التي تزينها.







أساور دي بيرز De Beers



DE BEERS





تزينت اساور دي بيرز De Beers بفصوص الألماس البرّاقة، سواء التصميم النحيف أو التصميم المزدوج للمساء والسهرات.







أساور بياجيه Paget





PIAGET





أيضًا قدمت ماركة بياجيه PIaget اساور ذهب وردي ناعمة بالتصميم المفتوح، والمزينة بفصوص الألماس البرّاقة.







أساور تيفاني آند كو Tiffany





TIFFANY





أعجبنا سوار تيفاني Tiffany بتصميم الـT بالذهب الوردي المرصع بالألماس، وكذلك التصميم بفصوص الألماس المربعة.

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أساور فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

VAN CLEEF & ARPELS



قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels اساور ذهب وردي بتصميم أنيق، وأحببنا السوار المزين باسم العلامة، وكذلك السوار المرصع بفصوص الألماس.