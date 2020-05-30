في زمن كورونا.. اعزل نفسك فورا لو ظهرت عليك هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

سجلت مصر، أمس، أكثر من ألف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (1289)، بالإضافة إلى 34 حالة وفاة جديدة.

عدوى الفيروس قد تصيب البعض دون أن تظهر عليهم الأعراض الشائعة، فبحسب مراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن نسبة 40%من المصابين لا تظهر عليهم الأمراض، بحسب ما أكدت صحيفة "الحرة" الأمريكية.

وشددت وزارة الصحة المصرية بضرورة اتباع اجراءات الوقاية ومراقبة النفس في حال ظهور الأعراض الشائعة لاستشارة الطبيب قبل أن تتطور إلى حالة حرجة، ونرصد لكم 11 علامة من أعراض فيروس كورونا، كما أوضح موقع "thehealthy"

1-حمى.

2-سعال.

3-فقدان مفاجئ لحاسة الشم أو التذوق.

4-أصابع القدم تتحول للون الأحمر مع الشعور بالحكة.

Advertisements

5-الشعور بالقشعريرة أو ألم في العضل.

6-التهاب في الحلق.

7-طفح جلدي للأطفال.

8-إسهال.

9-عيون وردية.

10- إرهاق.

11- صداع.