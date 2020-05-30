يحارب الإنفلونزا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء الدافئ في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ينصح أخصائيو الصحة واللياقة البدنية بشرب الماء الدافئ دائمًا نظرًا لفوائدها المتعددة، إذ إنه يساعد على تكسير الطعام وهضمه بطريقة أسرع من شرب الماء البارد، ويقلل من خطر حدوث الإسهال.

وأشارت صحيفة "the Indian express"، إلى أن للماء الدافئ الكثير من الفوائد خاصًة في فصل الصيف ومنها:

1. توسع الأوعية الدموية وتحسن الدورة الدموية، كما أنها يساعد العضلات على الاسترخاء وتقليل الآلام، فإذا كنت تشعر بآلام في العضلات فاشرب الماء الدافئ.

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2. أكدت دراسة نشرت عام 2003، أن الماء الدافئ يزيد من فقدان الوزن، وأن شرب 500 مل منه قبل كل وجبة يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المائة.

3. يحارب الماء الدافئ الإنفلونزا والبرد، ويساهم بشكل كبير في حل مشاكل أصحاب الجيوب الأنفية، بحسب ما ذكر "شاليني آرفيند" كبير خبراء التغذية في مستشفى فورتيس.

4. كما يحسن الماء الدافئ من آداء الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم لذا ينصح بتناوله قبل الطعام وبعده، وشربه على مدار العام سواء في الصيف أو الشتاء.