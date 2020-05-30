محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:
يخشى كثيرون من زيادة الطبيب سواء في المستشفى أو العيادة، خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا، وهناك أمراض وآلام يمكن الانتظار على معالجتها عكس آلام لا يمكن تحملها.
من بين هذه الآلم مشاكل الأسنان التي يمكن حلها في المنزل، من خلال مجموعة من النصائح، لكنها ليست استغناء عن الاستشارة الطبية.
وقالت داميان والمسلي أستاذة طب الأسنان في جامعة برمنجهام، إنه عند الشعور بآلام لا تمكنك من النوم تناول المسكنات، مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين، لأن هذه الأدوية لها خصائص مضادة للالتهابات، ويفضل تناولها بعد الطعام، وذلك وفق ما نقل موقع "the sun".
وأضافت أستاذة طب الأسنان: عند سقوط حشوات من الأسنان، حاول أن تحافظ على نظافتها وعدم إدخال الطعام بداخل الأسنان الفارغة، وإذا شعرت بالآلام استخدم قطعة صغيرة من معجون الأسنان عليها، وضع قطعة من الصوف عليها إلى حين استشارة الطبيب.
أما عن نزيف اللثة فيمكن معالجته بنظافة الأسنان حتى لا تتراكم البكتيريا فتسبب النزيف، ولا تركز بفرشاة الأسنان على المنطقة المصابة.
وتقول داميان عن وجع ضرس العقل، إن سبب الآلام الرئيسي هو انفجار الأسنان الجزئي أو بروز الضرس والذي ينتج عنه تشقق اللثة، ودخول الطعام بها، ولمعالجتها استخدام غسول الفم للغرغرة أو المياه الدافئة الممزوجة بالملح لبضع دقائق من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن زيادة العيادات في زمن كورونا.. ماذا تفعل عند الإحساس بألم الأسنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.