احذر.. إليك ما يفعله البيض عند تناوله نيئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتناول البعض البيض النيئ من خلال خلطه مع اللبن، اعتقادًا منهم أن له فوائد مذهلة على صحة الجسم، لكن هذه العادة السيئة قد تسبب الكثير من الأضرار الصحية، التي نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "medicalnewstoday".

1- عدم امتصاص البروتين:

البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين إلا إن عند تناوله نيئا قد يؤدي ذلك إلى الحد من استفادة الجسم للفوائد الغذائية الموجود به.

2- الإصابة بـمرض السالمونيلا:

يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إذ تظهر أعراض عدوى السالمونيلا في غضون 12 إلى 72 ساعة من تناول الطعام، والتي تتمثل أعراضها في آلام بالمعدة والإسهال والقيء والحمى والشعور بقشعريرة، وقد يصل خطورته أيضا إلى الموت نتيجة التسمم.

3- الإصابة بالعدوى البكترية:

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يحتوى البيض النيئ على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

4- نقص البيوتين:

يلعب البيوتين دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات، ويمكن أن يؤدى إلى امتصاص فيتامين البيوتين، وخاصة أن بياض البيض يحتوى على مادة الأفيدين، وهو بروتين يرتبط بالبيوتين في معدتك لذلك فإن نقص البيوتين يؤدي إلى تساقط الشعر والطفح الجلدي.

5- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:

لأن صفار البيضة الواحدة يحتوى على ثلثى ما يحتاجه الجسم من الكوليسترول على مدار اليوم، ويؤدي دخول هذا الكوليسترول إلى الجسم بشكل إلى زيادة الخطورة على القلب والأوعية الدموية، وخاصة لدى مرضى السمنة المفرطة.

لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أوالسكري أو السرطان تجنب تناول البيض الخام غير المعالج.