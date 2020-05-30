فوائد مذهلة لحليب جوز الهند على بشرتِك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - منذ القِدم وحليب جوز الهند معروف بفوائده واستخداماته في صحة وجمال البشرة، كما تعتمد عليه الكثير من الصبايا بشكل يومي، كمرطب وجزء من روتين العناية الجمالية بهنّ.



فوائد حليب جوز الهند للبشرة





فوائد حليب جوز الهند لبشرة صحية

- يُعتبر مرطّبًا طبيعيًّا بخاصة للبشرة، ولكن يُنصح دائمًا خبراء التجميل باستخدامه طازجًا، لهذا فهو مثالي بفترة الصيف مع الطقس الحار، استخدميه كـ مرطب مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز، ونصف كوب من حليب جوز الهند، وبقطنة وزعيه على بشرتكِ، وطبّقي الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا.



- يخفف من الالتهابات وآثار الحبوب، ومناسب لأنواع البشرة المختلفة، بخاصة الجافة منها، فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، من الممكن أن تعتمديه مع الزبادي، والعسل الخام، باستخدام ملعقة صغيرة من كل المكونات، ووضعها على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة، وتطبيق الماسك مرة كل أسبوع.

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حليب جوز الهند



- يساعدكِ في الحصول على بشرة شبابية، فهو مقاوم للتجاعيد، كما يعمل على شد البشرة، من الممكن أن تعتمديه مع كبسولات الفيتامينات، مثل فيتامين E، وبقطنة مبللة بالخليط ضعيها على بشرتكِ لدقائق عدة، ثم اشطفي وجهكِ بعدها.



- يعمل على تفتيح لون البشرة بسبب خصائصه المبيّضة، كما يعالج خروق وبقع الشمس، ضعيه ببخاخ مع ماء الورود، واستخدميه كملطف لبشرتِك، كما يمكنكِ الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 3 أيام.



- الحصول على بشرة صحية ونظيفة، فهو يحتوي على خصائص تنظف البشرة بعمق، وسيكون رائعًا إذا تمّ تطبيقه مع الشوفان لإزالة الجلد الميت والأوساخ العميقة.

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