كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - مما لا شك، أن الشعر الجميل يدعم ثقة المرأة، وخصوصًا اللاتي يُعرن اهتمامًا خاصًا لجمالهن. إذن، لا بدّ من تخصيص بعض الوقت للعناية بالشعر والاهتمام به جيدًا باختيار العلاجات الصحيحة التي تُعنى بعلاج جميع مشكلات الشعر، لا سيما مشكلة الشعر الخفيف. ولعلّ أفضل طرق العناية وعلاج الشعر الخفيف هي الزيوت الطبيعية. لذا، "الخليج 365.نت" اختار لك أكثر الزيوت فعالية في تطويل الشعر بسرعة قياسية.



زيت لتطويل الشعر في شهر واحد فقط

أفضل الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر



انتشر استخدام زيت الخروع منذ القدم في علاجات الشعر، وخصوصًا لتكثيف الشعر الخفيف وتطويله. فما هي طريقة استخدامه الصحيحة للشعر؟! إليك، أهم وصفات زيت الخروع لتطويل الشعر.



طرق استخدام زيت الخروع لتطويل الشعر

يُساعد زيت الخروع في تطويل الشعر ومنحه اللمعان والكثافة



الطريقة المثلى لاستخدام زيت الخروع على الشعر، هي وضع كميّة منه على اليد وتدليك فروة الرأس جيدًا. ثم يُوزّع على بقية الشعر بواسطة مشط لضمان توزيع الزيت إلى جميع الشعر. بعدها، يُغطى الشعر بالكامل باستعمال القُبّعة البلاستيكيّة لمدّة ساعتين، مما يُعطي الزيت الوقت الكافي للتغلغل في فروة الرأس وبصيلات الشعر. وبعد ذلك، يُغسل الشّعر جيدًا بالشامبو.



فوائد زيت الخروع للشعر

يتميّز زيت الخروع بفوائد عدّة للشعر، وخصوصًا في تطويله وتحفيز نموه



يتميّز زيت الخروع بفعاليته في تطويل الشعر. فهو يُنمي الشعر بمُعدّل سنتيمتر واحد في الشهر. وتُفيد الدّراسات أنّ استخدام زَيت الخروع مرّةً واحدةً شهريًا يُساعد في يُحفّز نمو الشعر من 3 ألى 5 أضعاف المُعدّل الطبيعي؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية وفيتامين هـ.

كما ولزيت الخروع فوائد جمّة أخرى للشعر، ولعلّ أبرزها:

يُعزّز نمو الشعر ويُحفّز إنبات الشعر من جديد، لا سيما في المناطق الفارغة من الشعر، خصوصًا عند تدليك فروة الرأس به وبانتظام.

يعالج التهابات فروة الرأس، ويقضي على القشرة والحكة.

يحمي الشعر من الإصابة بالشيب المبكر.

يُعيد الرطوبة للشعر ويُعالج الشعر الجاف والمتقصّف.

يُخفّف من تكسّر أطراف الشعر.

يُعالج تساقط الشعر ويقوي البصيلات وجذور الشعر.

يُطوّل الشعر ويكثّفه.

يحمي الشعر من العوامل الخارجية المختلفة المُسبّبة في إتلافه.

يُضفي اللمعان والحيوية للشعر.

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وصفات زيت الخروع لتطويل الشعر

زيت الخروع لتطويل الشعر وتكثيفه





وصفة زيت الخروع وزيت الزيتون للشعر

خلطة زيت الخروع وزيت الزيتون لتطويل الشعر



يحتوي زيت الزيتون على مواد مضادة للأكسدة، وأحماض دهنية أحادية غير المشبعة، التي تساعد في تطويل الشعر ومنحه الكثافة وكذلك الحدّ من تساقطه. فمزيج زيت الزيتون وزيت الخروع يُغذّي بصيلات الشعر. وبالتالي، يطوله.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكركديه.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُمزج زيت الزيتون وزيت الخروع معًا، ثم يُضاف إليه الكركديه.

في وعاء على النار، يُفرغ المزيج لمدة 15 ثانية فقط.

يوزّع المزيج على الشعر كافة، وتُدلك فروة الرأس به لمدة5 دقائق.

يُغطى الشعر بمنشفة تمّ تبخيرها؛ للمحافظة على الرطوبة يداخله، وتُترك لمدة ساعة كاملة.

يُغسل الشعر باستخدام الشامبو والماء الفاتر.

تُكرّر هذه الوصفة مرّة كل أسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.

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وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند لتطويل الشعر



يساعد زيت جوز الهند في علاج مشكلة الشعر الخفيف. إذ يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة؛ فإنّه يحمي فروة الرأس من الالتهابات، ويُشجع على نمو الشعر فيها، ويساعد في تطويل الشعر بشكل سريع.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التّحضير والاستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضهما بشكل جيد.

يوزّع الخليط على كامل الشعر، ويتم تدليك فروة الرأس لمدة تصل إلى 5 دقائق.

يُغطّى الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعتين.

يُغسل الشعر باستخدام الشامبو والماء الفاتر.

تُكرّر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر أو شهرين لتطويل الشعر بشكل سريع.



وصفة زيت الخروع وزيت النعناع

وصفة زيت الخروع وزيت النعناع لتطويل الشعر



يُساهم زيت النعناع في تجديد بصيلات الشعر، وإعادة حيويتها، كما أنّه يُساعد بشكل كبير في تحفيز نمو الشعر. فزيت النعناع يتميّز بخصائص مثبطة للحساسية؛ إذ تمنع ظهور أي تأثيرات تُسبب الحساسية.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ثلاث نقاط من زيت النعناع.

طريقة التّحضير والاستخدام:

يُمزج كل من زيت النعناع وزيت الخروع معًا بشكل جيد.

يوضع الخليط مباشرّة على فروة الرأس بالكامل، ويُترك لمدة ساعتين.

يُشطف الشعر جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.

تُكرّر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.



وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل

زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت إكليل الجبل لتطويل الشعر



يُعزّز زيت إكليل الجبل الدورة الدموية في فروة الرأس، وهذا ما يُساعد في تحفيز عملية نمو الشعر وكذلك تطويله. وتتميّز هذه الوصفة في جعله لامعًا وجميلًا.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث نقاط من زيت إكليل الجبل.

طريقة التّحضير والاستخدام:

يُمزج زيت الخروع مع زيت جوز الهند.

يُسخّن المزيج على النار لمدة 30 ثانية حتى يمتزج الزيتان معًا بشكل جيد.

يُضاف زيت إكليل الجبل إلى المزيج.

يُوزّع الخليط على كامل الشعر.

تُدلّك فروة الرأس به لمدة 5 دقائق ويُترك على الرأس لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة.

يُغسل الشعر باستخدام الشامبو.

تُكرّر هذه الوصفة مرّة كل أسبوع لفترة شهر واحد للحصول على النتائج المرغوبة

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