زيت الخردل.. فوائد مذهلة لشعر السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - لطالما كان لزيت الخردل تاريخ طويل في أهميته للشعر، بخاصة الشعر الطويل داكن اللون الذي تتمتع به غالبية الصبايا السعوديات، فهو يعمل على تغذية العشر، ويحفّز البصيلات على النمو.



كما يساعد زيت الخردل على الحصول على شعر ناعم، إذ يحتوي على الكثير من المركبات الطبيعية والفيتامينات التي تعالج الشعر التالف، كما أنّ زيت بذور الخردل يحتوي على كميات عالية من السيلينيوم، وهي من المواد المضادة للأكسدة، تعمل على حماية فروة الرأس من عوامل الجو المختلفة.

خلطات طبيعية من زيت الخردل



الماسك الأول

خلطة للشعر

- 5 ملاعق كبيرة من زيت الخردل

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 2 فص ثوم مهروس



- ضعي كلًّا من زيت الزيتون وزيت الخردل مع بعض بالمايكرويف لمدة دقيقة واحدة، حتى يصبح دافئًا.

- ضعي الثوم على كلّ من زيت الزيتون والخردل.

- على الشعر الرطب ضعي الخليط، وتأكدي من تشبّع الشعر بالزيوت والثوم، واتركيه لمدة 45 دقيقة.

- اشطفي شعركِ جيدًا بالشامبو، حتى تتخلصي من رائحة الثوم.



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الماسك الثاني

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زيت الخردل

- 3 ملاعق كبيرة خردل

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- كوب زبادي

- ملعقة كبيرة مايونيز



اخلطي المكونات مع بعضها، واتركيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي الشعر بعد مرور المدة المحددة بالماء والشامبو.

كرري الماسك مرة كل أسبوع، لتغذية الشعر، والحصول على مظهر لامع وصحي.

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