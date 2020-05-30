إيفانكا ترامب تنسق فستاناً بقيمة 1790 دولاراً مع كمامة طبية بنفس الألوان

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - مشاهدة النجمات بالكمامة أصبح أمراً طبيعياً في هذه الفترة، حيث إنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الإكسسوار اليومي الذي نعتمده في مختلف المشاوير اليومية، وقد لفتتنا مؤخراً إطلالات النجمات التي نسقن بها أزياءهن اليومية مع تصاميم الكمامات من ناحية الألوان والطبعات، ومن بينهن إيفانكا ترامب Ivanka Trump التي تألقت مؤخراً في إطلالة صيفية ناعمة؛ اعتمدت فيها فستاناً مميزاً نسقته مع كمامة طبية من اللون ذاته.
إيفانكا ترامب في فستان صيفي بقيمة 1790 دولاراً:
شاهدنا إيفانكا ترامب Ivanka Trump مؤخراً في إطلالة صيفية مميزة، اعتمدت فيها فستان ميدي باللون الأبيض من ليلا روز Lela Rose بقيمة 1790 دولاراً، تصميمه أنيق وناعم من دون أكمام، ومزيّن بأزرار أمامية ناعمة، ومطبوع عليه رسمة وردة كبيرة باللون الأصفر، وقد نسقت معه حذاء أنيقاً بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد باللون الأبيض، وطبعاً الكمامة الطبية.
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إيفانكا ترامب تنسق كمامتها الطبية مع فستانها الصيفي:
كثيرات من النجمات كنّ حريصات على أناقتهن، حتى في زمن الكورونا، وهذا ما دفعهن إلى تنسيق أزيائهن اليومية مع الكمامات الطبية، مثل إيفانكا ترامب Ivanka Trump التي اعتمدت مؤخراً فستان ميدي أنيقاً باللونين الأبيض والأصفر، ونسقت معه كمامة طبية من نفس الألوان؛ لتبدو إطلالتها متكاملة وأنيقة.
إيفانكا ترامب Ivanka Trump في إطلالة صيفية ناعمة، اعتمدت فيها فستاناً مميزاً نسقته مع كمامة طبية من اللون ذاته، شاهدي الصور، وأخبرينا برأيك في أناقتها.
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