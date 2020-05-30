النجمات العربيات في إطلالات ملفتة في البنطلون الأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - البناطيل الملونة من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد لاحظنا أن الأخضر بشكل عام كان من الأبرز، وهو لون صيفي وحيوي يوحي بالأناقة والعصرية في آن معاً، ومؤخراً شاهدنا عدداً من النجمات العربيات، وقد اعتمدنه بأساليب مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، وإذا كنت ترغبين في تنسيق اطلالة ملفتة في البنطلون الأخضر تستطيعين أن تستوحي من اطلالة النجمة المفضلة بالنسبة لك.





البنطلون الأخضر على طريقة سيرين عبد النور:

سيرين عبد النور في تنسيق في بنطلون جلد أخضر



اطلالة مميزة ومشرقة نسقتها سيرين عبد النور، وكانت عبارة عن بنطلون من الجلد باللون الأخضر الحيوي بقصة الخصر العالي مع تيشرت قطنية باللون الأبيض بقصة ضيقة وأكمام قصيرة، ومعهما نسقت حذاء أسود كعب عال ومجوهرات معدنية باللون الفضي بتصميم عصري.

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اطلالة صيفية اعتمدتها نجوى كرم في بنطلون باللون الأخضر:

نجوى كرم في بنطلون أخضر اعتمدته لاطلالة صيفية



اعتمدت نجوى كرم اطلالة صيفية ذات طابع شبابي، وقد اختارت فيها بنطلوناً قماشياً باللون الأخضر بقصة الأرجل الواسعة ومزيناً عند الخصر بالأربطة؛ مما أضفى عليه لمسات بوهيمية، وكانت قد اختارت معه توبْ بقصة الأوف شولدرز بألوان متدرجة جمعت بين الأصفر والأسود والأخضر، وكانت قد زينت اللوك بمجوهرات ذهبية بارزة ونظارات شمسية بقصة الـ cat eye.

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هيفاء وهبي في تنسيق بالبنطلون الأخضر:

هيفاء وهبي في تنسيق في البنطلون الأخضر



أطلّت هيفاء وهبي على جمهورها مؤخراً باطلالة مشرقة اتسمت بالأنوثة والأناقة، وقد اختارت فيها بنطلوناً قماشياً باللون الأخضر بقصة أرجل واسعة نسقت معها قميصاً حريرياً باللون الأبيض مزيناً بشريطة على الرقبة، وأكملت اللوك بصندل كعب عال من الجلد العسلي وإكسسوار ذهبي زينت به شعرها.

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رابعة الزيات في تنسيق أنيق في البنطلون الأخضر:

رابعة الزيات في بنطلون قماشي باللون الأخضر



شاهدنا رابعة الزيات في إحدى المناسبات، وقد نسقت اطلالة أنيقة في البنطلون الأخضر الذي اختارته بقصة الخصر العالي والأرجل الواسعة، ونسقت معه توب من قماش الدانتيل باللون الأخضر أيضاً؛ لكن فيها إحساس الميتالك البراق، وكانت قد زينت اللوك بأقراط بارزة.



البنطلون الأخضر موضة هذا الموسم، شاهدي كيف نسقته النجمات العربيات بأساليب مختلفة، واستوحي بعض الأفكار الصيفية المميزة والمشرقة.

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