الشراويل الواسعة من صيحات ربيع صيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - قدّم المصمّمون الكثير من تصاميم البنطلونات الواسعة المصنوعة من أفخر أنواع الأقمشة والخامات.
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إذا كنت تبحثين عن طلّة غير اعتياديّة تعكس شخصيّتك المستقلّة التي ترفض الانصياع للتقاليد أو للمألوف، فإنّ طلّة البنطلون الواسع أو الشروال هي الطلّة التي تناسبك.
طريقة تنسيقالبنطلون الواسع
- ركّزي على العقود الثخينة الكبيرة الحجم والمزيّنة بحجارة لامعة.
- يمكنك ارتداء جاكيت أو بلوزون لإكمال الطلّة.
- أكملي أناقتك بأساور معدنيّة ناعمة.
- حقيبة تسوّق كبيرة الحجم تناسب هذه الإطلالة بشدّة.
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تنسيق البنطلون الواسع للمحجبات
نسقي البنطلون الواسع مع بلوزة قصيرة وكارديغان ساتان طويل وانتعلي حذاء بكعب عال، ولا تنسي لفة الحجاب التربان التي ستمنحك لوك عصري ومميز.
البناطيل الواسعة من أبرز صيحات الموضة التي ولعت بها المحجبات نظرا لأنها تمتحهن الإطلالات المحتشمة كما أنها أكثر راحة وجاذبية.
بي تزيين البنطلون بحزام مميز ونسقي مع البنطلون توب قصير وانتعلي حذاء راضي وزيني الحجاب الخاص بك ببعض البنس الجديدة المميزة.
إن كنت ترغبين في التألق بالبنطلون الواسع البليسيه باللون الذهبي فبإمكانك تنسيقه ع توب ساتان او شفون حجاب تربان وتألقي في مناسبتك بشكل مميز.
الكثير من البنطلونات الواسعة رأيناها في عروض ربيع وصيف 2020، لكنّها، ورغم قصّاتها الفضفاضة، بدت شديدة الأناقة ومريحة في الوقت نفسه.
بعض المصمّمين قدّم هذه البنطلونات بقصّات تناسب المكتب، والبعض الآخر اختار أن يمزجها بخيوط برّاقة أو طبعات ملوّنة.
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