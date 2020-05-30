الشراويل الواسعة من صيحات ربيع صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - قدّم المصمّمون الكثير من تصاميم البنطلونات الواسعة المصنوعة من أفخر أنواع الأقمشة والخامات.

تابعي المزيد:البنطلونات الواسعة موضة ربيع وصيف 2020

شراويل موضة 2020





إذا كنت تبحثين عن طلّة غير اعتياديّة تعكس شخصيّتك المستقلّة التي ترفض الانصياع للتقاليد أو للمألوف، فإنّ طلّة البنطلون الواسع أو الشروال هي الطلّة التي تناسبك.



طريقة تنسيقالبنطلون الواسع





- ركّزي على العقود الثخينة الكبيرة الحجم والمزيّنة بحجارة لامعة.

- يمكنك ارتداء جاكيت أو بلوزون لإكمال الطلّة.

Acne



- أكملي أناقتك بأساور معدنيّة ناعمة.

- حقيبة تسوّق كبيرة الحجم تناسب هذه الإطلالة بشدّة.



تابعي المزيد:شاهدي كيف اعتمدت النجمات البنطلونات الواسعة هذا الموسم

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تنسيق البنطلون الواسع للمحجبات



نسقي البنطلون الواسع مع بلوزة قصيرة وكارديغان ساتان طويل وانتعلي حذاء بكعب عال، ولا تنسي لفة الحجاب التربان التي ستمنحك لوك عصري ومميز.

البناطيل الواسعة من أبرز صيحات الموضة التي ولعت بها المحجبات نظرا لأنها تمتحهن الإطلالات المحتشمة كما أنها أكثر راحة وجاذبية.

alexandre vauthier



بي تزيين البنطلون بحزام مميز ونسقي مع البنطلون توب قصير وانتعلي حذاء راضي وزيني الحجاب الخاص بك ببعض البنس الجديدة المميزة.

إن كنت ترغبين في التألق بالبنطلون الواسع البليسيه باللون الذهبي فبإمكانك تنسيقه ع توب ساتان او شفون حجاب تربان وتألقي في مناسبتك بشكل مميز.

jean paul gaultier





الكثير من البنطلونات الواسعة رأيناها في عروض ربيع وصيف 2020، لكنّها، ورغم قصّاتها الفضفاضة، بدت شديدة الأناقة ومريحة في الوقت نفسه.

بعض المصمّمين قدّم هذه البنطلونات بقصّات تناسب المكتب، والبعض الآخر اختار أن يمزجها بخيوط برّاقة أو طبعات ملوّنة.

تابعي المزيد:شاهدي كيف اعتمدت النجمات البنطلونات الواسعة هذا الموسم