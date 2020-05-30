موضة معطف الترنشكوت «trenchcoat» لأناقة مثالية في ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - من قال إن موضة معطف الترنشكوت trenchcoat ليست إلا لموسم الخريف؟! فالمعطف قطعة تعتبر كلاسيكية بامتياز، وهي أساسية في خزانة أي امرأة؛ لتتألق بها في مختلف إطلالاتها.

معطف ترنشكوت عصري متعدد الألوان من بربري Burberry



لموسم ربيع وصيف 2020 برز معطف الترنشكوت، الذي يعتبر أيضاً من أهم القطع المحتشمة بقوة على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية، سواء بشكله التقليدي أو بموديلات وألوان غير اعتيادية. كما قد رأينا أن الكثيرين من المصممين العالميين عمدوا إلى تنسيقه بطرق وإطلالات مختلفة، سواء كاجوال أو أنيقة؛ لكي يتلاءم ومختلف الأذواق.

اليوم في «الخليج 365» نقدم إليك باقة مميزة من أجمل تصميمات معطف الترنشكوت من توقيع أهم العلامات التجارية؛ لكي تتألقي بها في موسم ربيع وصيف 2020.

معطف الترنشكوت لأناقة مثالية في ربيع وصيف 2020

معطف الترنشكوت لإطلالة كاجوال في ربيع وصيف 2020

معطف ترنشكوت من سيلين Celine



من أجمل الإطلالات الكاجوال لموسم ربيع وصيف 2020 هي قطعة معطف الترنشكوت، وبالأخص إذا ما تم تنسيقه مع بنطلون دينيم وقميص أو تي شيرت على غرار إطلالة عارضة دار سيلين Celine خلال عرض الموسم.

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أمّا إذا كنتِ من النساء المغامرات، فلا تترددي في ارتداء معطف الترنشكوت بوصفه فستاناً بلون المسترد الترندي، تماماً كما رأيناه خلال عرض فندي Fendi، ولا تنسي أن تنسقي معه حقيبة باللون البني أو البيج؛ لتتماشى والإطلالة.

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معطف الترنشكوت لإطلالة رسمية في ربيع وصيف 2020

معطف باللون الأبيض من ميزون مارجيلا Maison Margiela



وللإطلالات الرسمية الخاصة بموسم ربيع وصيف 2020، اعتمدي معطف ترنشكوت مصمماً من الجلد الفاخر باللون الأحمر من كوتش Coach، ونسقي معه حذاءً بكعب وسكارف حول الرقبة؛ لاستكمال أناقة اللوك. كما يمكنكِ اعتماد معطف الترنشكوت مع فستان أنيق تحته وحذاء بكعب، أو مع بنطلون رسمي واسع وقميص لإطلالة خاصة بالذهاب إلى الدوام أو بالاجتماعات كما رأيناه على منصة عرض بربري Burberry.

وبما إن الأبيض من الألوان الأساسية المنعشة لربيع وصيف 2020؛ فقد لفتنا جداً المعطف الترنشكوت باللون الأبيض الناصع كإطلالة كاملة من دار ميزون مارجيلا Maison Margiela. نسقيه مع حذاء أبيض بكعب وكوني الأجمل!

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