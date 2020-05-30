قصَّات جيبات موضة صيف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - تميزت قصَّات جيبات موضة صيف 2020 بتصميماتها المتنوعة الخفيفة، المصنوعة من قماش القطن الناعم والشيفون؛ لتتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن أبرز الموديلات إليكِ هذه الخيارات.



تنسيقات جيبات الصيف

جيبات الصيف



من أبرز الصيحات الصيفية ارتداء الجيبات البليسيه مع البلايز الخفيفة الواسعة، ويمكن تنسيقها بألوانك المفضلة أو الألوان الحيادية؛ كاختيارها باللون الرمادي مع بلوزة سوداء؛ لإطلالة أكثر فخامة، وللعمل ارتديها مع القمصان المفضلة لكِ؛ كالجينز، أو البيضاء الكلاسيكية، كونها سهلة ومريحة في الحركة، ويمكنكِ تنسيقها باللون الأبيض مع القطع الزهرية؛ لخيار أنثوي.

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