- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - تسعى المحجبات دائماً الى البحث عن اطلالات محتشمة وعصرية لحضور العديد من المناسبات خلال الصيف .
اخترنا لكِ أجمل أزياء محجبات موضة 2020 من أحدث عروض أزياء لأشهر الماركات.
تابعي المزيد:أزياء ربيعية للمحجبات من وحي لينا صنوبر
أزياء البرتا فيريتي Alberta Ferretti
قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti تصاميم أشبه بالعباءات تتسم بالإحتشام والرقي، وتميزت بألوانها النابضة بالحيوية التي تناسب أجواء الصيف.
أزياء Andrew GN
أيضًا قدمت ماركة Andrew GN تصاميم متنوعة للمحجبات مثل الفساتين والعبايات الأنيقة.
أحببنا الفساتين المحتشمة باللون الأرجواني والفوشيا، وكذلك العبايات باللون الأود، مثل العباءة المزينة بتطريزات ذهبية والعباية بالقبّة الـV والحزام الذهبي حول الخصر.
عباية من بالنسياغا Balenciaga
قدمت ماركة بالنسياغا Balenciaga عباية أنيقة وعصرية باللون الأحمر وبقبّة مرتفعة، وتميزت بتصميمها العملي المريح، حيث يمكن تنسيقها مع أزيائك المختلفة.
عباية Brandon Maxwell
من ماركة Brandon Maxwell، اخترنا لكِ عباية حريرية باللون الأحمر بتصميم أنيق ومفعمة بالحيوية، يمكن ارتدائها في العيد.
تابعي المزيد:أزياء سهرة للمحجبات وأسرار تنسيقها على غرار الفاشينيستا
فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera
تصميم أنيق ومحتشم باللون الأزرق من كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وهو فستان بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة وقصّة واسعة تناسب المحجبات.
فساتين Zimmermann
قدمت ماركة Zimmermann فساتين بسيطة بتصاميم محتشمة تناسب المحجبات، مثل الفستان الأبيض بالفيونكات السوداء، والفستان المزين بنقشات ملونة وبصيحة الطبقات الرائجة.
اختاري تصاميم عصرية تناسب ذوقك من أجمل لبس العيد للمحجبات 2020.
تابعي المزيد:أجمل أزياء المحجبات باللون الأسود على طريقة الفاشينيستا
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء محجبات من أحدث عروض أزياء أشهر الماركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.