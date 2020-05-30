أزياء محجبات من أحدث عروض أزياء أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 مايو 2020 04:48 مساءً - تسعى المحجبات دائماً الى البحث عن اطلالات محتشمة وعصرية لحضور العديد من المناسبات خلال الصيف .



اخترنا لكِ أجمل أزياء محجبات موضة 2020 من أحدث عروض أزياء لأشهر الماركات.



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أزياء البرتا فيريتي Alberta Ferretti

Alberta Ferretti





قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti تصاميم أشبه بالعباءات تتسم بالإحتشام والرقي، وتميزت بألوانها النابضة بالحيوية التي تناسب أجواء الصيف.





أزياء Andrew GN



أيضًا قدمت ماركة Andrew GN تصاميم متنوعة للمحجبات مثل الفساتين والعبايات الأنيقة.





أحببنا الفساتين المحتشمة باللون الأرجواني والفوشيا، وكذلك العبايات باللون الأود، مثل العباءة المزينة بتطريزات ذهبية والعباية بالقبّة الـV والحزام الذهبي حول الخصر.





عباية من بالنسياغا Balenciaga



قدمت ماركة بالنسياغا Balenciaga عباية أنيقة وعصرية باللون الأحمر وبقبّة مرتفعة، وتميزت بتصميمها العملي المريح، حيث يمكن تنسيقها مع أزيائك المختلفة.







عباية Brandon Maxwell

Brandon Maxwell





من ماركة Brandon Maxwell، اخترنا لكِ عباية حريرية باللون الأحمر بتصميم أنيق ومفعمة بالحيوية، يمكن ارتدائها في العيد.



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فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera





تصميم أنيق ومحتشم باللون الأزرق من كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وهو فستان بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة وقصّة واسعة تناسب المحجبات.









فساتين Zimmermann

Zimmermann



قدمت ماركة Zimmermann فساتين بسيطة بتصاميم محتشمة تناسب المحجبات، مثل الفستان الأبيض بالفيونكات السوداء، والفستان المزين بنقشات ملونة وبصيحة الطبقات الرائجة.



اختاري تصاميم عصرية تناسب ذوقك من أجمل لبس العيد للمحجبات 2020.

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