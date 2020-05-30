ياسمين صبري تُشعل "السوشيال ميديا" بإطلالة من "زمن الفن الجميل"

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بـ"انستغرام"، صورة لها وهي ترتدي فستانًا مكشوفًا تمامًا من الظهر باللون البرتقالي، واعتمد على رفع شعرها بشكل مميز، وسريعًا ما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الإطلالة المميزة والجريئة، التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شبهوهها بالفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، خاصة في تصاميم فساتينها القصيرة واصفين إطلالتها بأنها "إطلالة من زمن الفن الجميل".

وتفاعل الجمهور بشدة مع الصورة، معربين عن إعجابهم بشكل وببساطة ياسمين صبري، وجاءت التعليقات: "انتي شبه سعاد حسني في الصورة".. "انتي جميلة جدا وفيكي كثير من سعاد حسني خاصة في استايل الفساتين".. "يا بخت أبو هشيمة متجوز قمر من زمن الفن الجميل".

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري نهاية أبريل الماضي في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا وحضر الحفل 10 أشخاص فقط، حيث تشغل علاقة الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الجمهور بشكل كبير، حيث يترصد المتابعون أخبارهما ويتداول صورهما فور نشرها بشكل واسع مع الكثير من التعليقات.

وكانت أثارت صورة نشرتها ياسمين صبري، عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تضع يدها بيد زوجها أحمد أبو هشيمة بطريقة رومانسية، وعلى الرغم من الرسالة التي حاولت إيصالها النجمة برومانسية الطرفين، إلا أن هناك أمرا آخر شغل بال الجمهور وهو الطريقة التي ظهرت فيها أيدي الطرفين، حيث وثقت الصورة يد أبو هشيمة اليسرى وهو يمسك بيد صبري، إلا أن طريقة ظهور أيديهما على ساق أبو هشيمة كانت غريبة وغير منطقية.

وتفاعل الجمهور بشكلٍ واضح مع الصورة في محاولة لتحليل طريقة التقاطها بهذه الطريقة، لكن أغلبهم لم يصل إلى حل، فيما قال البعض إنهم قاموا بالتجربة ذاتها حتى تظهر الصورة نفسها لكنهم لم يتمكنوا، وطالبوا ممن يفهم كيف التقطا الصورة أن يخبروهم.

وفي سياق آخر؛ شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، بجانب عدد كبير من النجوم وأبرزهم دياب، أيتن عامر، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج مرقس عادل.

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