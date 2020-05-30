تعرف على أعراض كورونا.. طرق رعاية طفلك منزليا حال الإصابة بالفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يرتفع خطر الإصابة يوميًا للأطفال يوميًا مع زيادة عدد حالات فيروس كورونا في مصر الذي وصل إلى أكثر من 20 ألف حالة حتى اليوم.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بضرورة مراقبة طفلك للعناية الدائمة به، وسرعة التصرف في حال إصابته بالفيروس.

وأكد المركز ضرورة تعليم الأطفال بضرورة تعليمهم غسل اليدين بطريقة صحيحة، والحفاظ على البعد الاجتماعي، وتعليمهم ممارسة الرياضة ليبقوا نشطين بدنيًا وعقليًا.

أعراض فيروس كورونا للأطفال:

تشمل الأعراض التي يعاني منها الأطفال المصابين بفيروس كورونا، من عدة أعراض، بحسب ما أوضح موقع "kidshealth".

-حمى تستمر عدة أيام

-آلام البطن

-القيء أو الإسهال

-طفح جلد

-شفاه حمراء متشققة

-عيون حمراء

-تورم اليدين أو القدمين

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-ألم في المفاصل

-دوخ

-مشاكل في الرؤي

-صداع

-شحوب في البشرة

إرشادات التعامل

وأصدرت وزارة الصحة المصرية، عدة تعليمات للأم حول طريقة التعامل مع الطفل المصاب بفيروس كورونا، والمعزول في المنزل، وهي:

-تهوية المنزل والغرفة التي يجلس فيها المريض بشكل جيد

-تطهير الأسطح عند لمسها، بالكلور تركيز 0.5% ويخفف، 100 ملم لكل 5 لتر ماء، وهذه الأسطح تشمل، أجهزة كمبيوتر، مقابض أبواب، هواتف منزلية، الحمام.

-تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال أو العطس وإلقاؤه مباشرة في سلة القمامة، ثم غسل اليدين فورًا بالماء والصابون.

-عدم مشاركة الأدوات المنزلية مثل الأطباق، الأكواب، المناشف، المفارش، الملابس.

-قياس درجة الحرارة كل 8 ساعات للمخالطين، مع عدم خروجهم من المنزل طوال فترة المرض.

-شرب السوائل بكثرة.