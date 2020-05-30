الامارات | قبل 3 أيام من ظهور الأعراض.. خاتم يكشف الإصابة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 3 أيام من ظهور الأعراض.. خاتم يكشف الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت شركة أورا هيلث خاتماً ذكياً يجمع العلماء بواسطته المقاييس الحيوية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يساعد على إعطاء المصابين بالمرض - الذين لا تظهر عليهم أي أعراض صحية - علامة تحذير مبكرة، كما أوردت نشرة مرصد المستقبل في دبي، أمس.

واقترح جراح الأعصاب في مشفى ويست فيرجينيا الجامعي ورئيس معهد روكفيلر للعلوم العصبية، علي ريزاي، في لقاء سابق مع «مرصد المستقبل» ارتداء العاملين في المجال الصحي هذا الخاتم، لمنحهم فرصة التحذير المبكر في حال الإصابة بالفيروس.

وقال ريزاي «تراقب منصة العلوم العصبية الشاملة التي طورها معهد روكفيلر للعلوم العصبية العلامات الحيوية البشرية والتي تسمح بالتوقع الدقيق لأعراض الإصابة بالفيروس، وأعتقد أن هذه المنصة ستكون جزءاً أساسياً في طريقة حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسعفين والمجتمعات المختلفة خلال فترة التأقلم مع مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد».

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وكان العلماء في جامعة ويست فرجينيا قد أعلنوا عند بداية التجارب في أوائل أبريل الماضي أنهم يستطيعون التنبؤ بدقة 90% بظهور أعراض الإصابة بالفيروس على المريض قبل 24 ساعة من بدئها، مؤكدين أنهم يعملون على توقع حدوث الإصابة قبل ثلاثة أيام من ظهور أي أعراض، ما يعني خفض مدة احتكاك المصابين بالفيروس بالأشخاص الأصحاء وكبح سرعة انتشار المرض.



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