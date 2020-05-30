صيحات جديدة من "خاتم الخطوبة" تحظى بشعبية كبيرة في 2020

لم يكن خاتم الخطوبة الماسي ضرورة حتمية قبل العبارة الشهيرة التي تغنت بها الفاتنة مارلين مونرو "الألماس أفضل صديق للفتاة" قبل نصف قرن من الزمن، وسواء كنت متزوجة أو عازبة أو في علاقة حب، عشقك للمجوهرات يدفعك دائمًا لاستكشاف أحدث الاتجاهات بما في ذلك اتجاهات خاتم الخطوبة.

ويعد خاتم الخطوبة قطعة مجوهرات مميزة تعكس الشخصية الفريدة للعروس وأحلى الذكريات التي تحتفظ بها لبقية حياتها، ويمكن اعتباره إرثًا عائليًا يمكن أن تمنحه العروس لابنتها أو حفيدتها، وهذا العام، يبدو أن اتجاهات خاتم الخطوبة السائدة تأتي في صور ظلية حديثة للخواتم الكلاسيكية مثل أنماط هالو وألماس سوليتير، بالإضافة إلى الأنماط الجديدة الأقل تقليدية مثل الخاتم المزدوج والخاتم الملتوي، فإذا كنت تخططين لشراء خاتم الخطوبة في المستقبل القريب، هذه أكثر اتجاهات خاتم الخطوبة شيوعًا التي نتوقع أن تحظى بشعبية كبيرة في موسم الزفاف المقبل.

خواتم هالو

يعد خاتم هالو من أبرز الخواتم الفينتاج التقليدية، ويأتي الخاتم الأنيق بحجر مركزي محاط بحبات الماس صغيرة، وهو الخاتم التي تملكه دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والعارضة الشهيرة جوردان دان، فإذا كنت تحبين الخاتم البسيط الغني بالألماس فحتمًا سيعجبك هذا النمط.

خواتم الأحجار الفردية

هذا النمط من الخواتم بسيطة لكنها أنيقة وجذابة، وتشتهر باسم خواتم السوليتير كما أنها النمط الذي يفضله معظم النساء، ويأتي بحلقة تتوسطها حبة ألماس كبيرة، وهو الخيار المثالي للعرائس ذوات الأسلوب البسيط واللاتي يبحثن عن مظهر راق، و تعد السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والممثلة كيرا نايتلي من أشهر النساء اللاتي يملكن خاتم خطوبة سوليتير.

الخاتم المزدوج

أحد أكبر اتجاهات خواتم الخطوبة هذا العام هو الخاتم المزدوج والذي تتوسطه حبتين من الألماس بدل حبة واحدة، ويأتي هذا النمط عادة بقطعتين مختلفتين من الماس، وهذا النمط هو اتجاه خاتم الخطوبة الشائع بين الأزواج الذين يتطلعون إلى إنشاء قطعة مخصصة يمكن أن تدمج إرثًا عائليًا أو الماسة أخرى مهمة عاطفيًا للعروس، وقد شوهد هذا النمط على أمثال العارضة إيميلي راتاجكوسكي، ومن المؤكد أن هذا الاتجاه سيستمر في السيطرة على حسابات إنستغرام في موسم الزفاف المقبل.

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الخاتم الملتوي

يتكون نمط الخاتم الملتوي من قطعتين من المعدن المتشابكين لإنشاء الحلقة التي تتوسطها حبة ألماس ضخمة، ويتيح لك هذا النمط خيار تخصيصه بإضافة الألماس المرصوف على طول الحلقة المتشابكة، ويناسب خاتم الخطوبة هذا العروس التي تتطلع إلى إضفاء لمسة شخصية على مجوهراتها.

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