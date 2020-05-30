الامارات | كوري ينهي احتجاجاً غريباً استمر 355 يوماً بعد فصله من «سامسونج»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى رجل مفصول من وظيفته بمجموعة سامسونج جروب في كوريا الجنوبية احتجاجا استمر لمدة عام فوق برج مراقبة لحركة المرور بطول 25 متراً.

وهبط الرجل ويدعى «كيم يونج هي» من فوق البرج القريب من مقر الشركة في سول بعدما حصل على اعتذار من المجموعة التكنولوجية الكورية الجنوبية العملاقة.

وكان قد تم فصل كيم قبل 25 عاما، عندما كان يعمل بشركة «تيكوين» التابعة سابقا لسامسونج. ويقول إنه تعرض للفصل بسبب محاولته إنشاء نقابة للعمال.

وأخفق طوال 24 عاما في أن يعود للشركة، وحينئذ صعد في يونيو عام 2019 إلى سطح برج مراقبة المرور، حيث أقام منصة للاحتجاج على الشركة من خلالها.

ووعد نائب رئيس مجلس إدارة سامسونج الكترونيكس لي جاي يونج بأن الشركة ستعترف في المستقبل بحقوق الموظفين بتنظيم نقابات عمالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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