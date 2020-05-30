الامارات | يسرا: "هبوس كل أصحابي بعد ما تخلص أزمة الكورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: "هبوس كل أصحابي بعد ما تخلص أزمة الكورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت النجمة المصرية يسرا، عن رغبتها بتقبيل كل أصحابها عندما تنتهي أزمة كورونا، وتحدت الفيروس التاجي معتبرة أنه لا يمكن أن يوقف الحياة حتى ولو استمر لسنوات وليس لأشهر.

وقالت الفنانة الكبيرة في حوار مع برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي، على قناة “CBC” إن “أول شيء سوف أفعله عندما تنتهي أزمة كورونا سأقبّل كل أصحابي”.

وكشفت يسرا، أنه عندما ظهر فيروس كورونا لم تفكر لحظة في الاعتذار عن عدم استكمال مسلسل “خيانة عهد”، واعتبرته مهمة رسمية.

وقالت:”الفنان مثل موظف البنك أو صاحب الفرن، فما دام ورائي كثيرون يأكلون العيش من هذه المهنة فلا مجال للاعتذار، وقد تم عمل جميع الاحتياطات من جانب شركة الإنتاج”.

وأكدت يسرا أن فيروس كورونا سبب رعبا للجميع، وأن أصحابها في إنجلترا أصيبوا بالفيروس ولكنهم تعالجوا منه وخفوا”.

وأضافت يسرا أنه تم تخفيض عدد فريق العمل وراء الكاميرا للنصف تقريبا، حيث أصبح 150 شخصا فقط، كما كان هناك فريق عمل متكامل يقوم بالكشف علينا في فترات متقاربة، ويتم التطهير والتعقيم لكل شيء بشكل دوري، وروت:”عشت على فيتامين سي وكنت أتغرغر كل ساعة تقريباً”.

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وعن الحظر المنزلي قالت يسرا: “لم تكن عندي مشكلة بسبب الحظر المنزلي عقب انتهاء المسلسل، فأنا بيتوتية وأحب المكوث في البيت بطبعي، وما دام ليس هناك عمل أحب أن أجلس في المنزل،”

وتابعت:” أتمنى أن يتمتع الجميع بالتقرب من عائلتهم وأولادهم وأزواجهم، فتلك الفترة جعلتنا نشعر بكم النعم الذي أنعم الله علينا بها، وأول شيء سوف أفعله عندما تنتهي الكورونا هبوس كل أصحابي”.

وذكرت الفنانة يسرا إنها فوجئت بتغيير اسم مسلسل “خيانة عهد” الذي كان من المقرر أن يطلق عليه اسم “ذهب عيره”.

وأضافت إلى أنه كان يتوجب عليهم تغيير اسم المسلسل لان معنى “ذهب عيره” في المنطقة العربية له معنى مختلف تماما عما يطلق في مصر، وهو معنى غير مقبول، فلزم تغيير الاسم لأن المسلسل كان يعرض في دبي .

وتابعت يسرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أن نجاح آخر عمل يكون دائما أكثر من العمل الذي يسبقه دائما، مستشهدة بعدد من الأعمال التي قدمتها أمثال مسلسل “فوق مستوى الشبهات” ومسلسل “قضية رأى عام” وغيرهما من الأعمال التي قدمتها.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأعمال وقت عرضها لم يتح لها مشاهدات كثيرة ولكنها تلقى مشاهدات أكثر عندما يتم عرضها في أوقات أخرى.

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