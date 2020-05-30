توقعات الأبراج اليوم 30-5-2020: مكافآت لـ القوس وأرق لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل

يوم جيد للخروج من الخنادق وإلقاء نظرة جديدة على الحياة، ولا تفكر أو تنظر إلى الوراء

برج الثور

تعاني من الأرق اليوم، لا تنتظر أكثر من ذلك لإرواء عطشك تجاه المغامرة. هناك أشياء مهمة يجب تحقيقها

برج الجوزاء

حافظ على انفتاحك على جميع الاحتمالات اليوم، ستفاجأ بالفرص المذهلة التي تأتي في طريقك عندما تتوقف عن الحكم على الناس وأفعالهم

برج السرطان

في بعض الأحيان عندما تحب شخصًا ما، فأنت تريد فقط الاستمرار في العطاء لإظهار حبك المذهل. حاولا ألا تستنزف طاقتك التي تحتاجها لنفسك

برج الأسد

قد تكون في نقطة حيث تريد فقط التوقف والراحة، هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. أنت تستحق الراحة

برج العذراء

لا تدع الأشياء تزعجك، وكن واثقًا أنك على الطريق الصحيح، سوف تثبت إرادتك القوية وعاداتك فعاليتها تمامًا في يوم مثل هذا اليوم

برج الحوت

هناك قوة في كلماتك اليوم، إلى جانب قدر كبير من الثقة بالنفس، يمكنك اغتنام فرص رائعة عندما تتعاون مع الآخرين

برج الدلو

قوتك الداخلية هي واحدة من أثمن مواردك، قم بتوجيهها إلى الخارج حتى تحقق ما تريد اليوم

برج الجدي

انطلق إلى النجوم اليوم، واجعل عقلك وقلبك منفتحين على كل ما هو ممكن وكن واثفا في نفسك وفي العمل الذي تقوم به

برج القوس

قد يقتصر الاتصال الاجتماعي على محادثات "Zoom" لكن المكافآت والفرص الجيدة في انتظارك

برج العقرب

استغل طاقتك اليوم في التفاعل مع أصدقائك، أو القيام بالأنشطة الاجتماعية المناسبة والآمنة

برج الميزان

إذا لم يكن لديك أي شيء جميل لتقوله، فلا تقله على الإطلاق. لأن قد ستنتشر كلمة سلبية مثل حرائق الغابات