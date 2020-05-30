الامارات | «عميد البشرية» يرحل عن 112 عاماً في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «عميد البشرية» يرحل عن 112 عاماً في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي بوب ويتون، عميد البشرية وفق موسوعة «غينيس»، بعد صراع مع مرض السرطان في بريطانيا عن عمر 112 عاماً، كما أكدت عائلته أول من أمس.

وأوضحت العائلة أن ويتون - وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا - توفي «بهدوء» أثناء نومه في منزله صباح أول من أمس.

وحاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير الماضي، بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

وقالت أسرة الراحل في بيان لوكالة برس أسوسييشن البريطانية: «بأسف شديد، تعلن عائلة ويتون وفاة حبيبنا بوب ويتون. لقد كان قدوة لنا.. كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب موضوعات مرتبطة بالسياسة والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته، كما أنه يهتم كثيراً بالبيئة».

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ولد ويتون في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908، وكان واحداً من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد، و10 أحفاد، و25 من أبناء الأحفاد.

وحصل على لقب أكبر رجل في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام. بينما يقول فريدي بلوم، وهو من جنوب إفريقيا، إنه احتفل بعيد ميلاده الـ116 هذا الشهر، لكن لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة «غينيس».



1908 العام الذي وُلد فيه ويتون بيوركشير في شمال إنجلترا.

ويتون لديه ثلاثة أولاد، و10 أحفاد، و25 من أبناء الأحفاد.

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