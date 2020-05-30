الامارات | يسرقون حقائب فاخرة من شقة رجل أعمال نيجيري في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرقون حقائب فاخرة من شقة رجل أعمال نيجيري في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم لصوص مسلحون شقة رجل أعمال نيجيري في باريس، واستولوا على حقائب فاخرة بقيمة 800 ألف يورو، وتمكنوا من الفرار.

وأوضحت مصادر مطّلعة على الحادث أن عملية السطو حدثت في مبنى راقٍ في العاصمة الفرنسية صباح يوم الأربعاء الماضي. ورنّ اللصوص المقنّعون جرس باب الشقة. وبعدما نجحوا في دخولها، هددوا الرجل بمسدس، ولم يتمكنوا من إجباره على فتح خزنته، إلا أنهم استطاعوا سرقة الحقائب الفاخرة و3000 يورو نقداً. وشهدت باريس في السنوات الأخيرة العديد من السرقات وعمليات سلب الأغنياء الذين عادة ما يكونون هدفاً للمجرمين الذين يبحثون عن سلع فاخرة، مثل المجوهرات والساعات.

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