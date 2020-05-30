الامارات | عقوبة قاسية لسارق «البان كيك» في التشيك

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شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية لسارق «البان كيك» في التشيك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام في التشيك، أمس، أن محكمة قضت بالسجن لأكثر من عامين بحق رجل سرق أشياء من متجر، خلال الإغلاق المفروض، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأشارت صحيفة «برافو» إلى أن المحكمة في مدينة بلزين قضت بالسجن 26 شهراً، دون إمكانية إطلاق سراح مشروط، بحق رجل (32 عاماً)، لإدانته بسرقة «بان كيك» من متجر خلال الإغلاق.
جاءت العقوبة القاسية نتيجة حالة الطوارئ الوطنية، المفروضة في البلاد بداية من 12 مارس الماضي وحتى 17 مايو الجاري، للحد من انتشار الفيروس، والتي شهدت بشكل تلقائي عقوبات قضائية أكثر صرامة حتى في الجرائم البسيطة. وقبض على الرجل متلبساً، بينما كان يحاول إخفاء رقائق البان كيك في جيبه.
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