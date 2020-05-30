الامارات | محبو دبي.. وبحرها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محبو دبي وشمسها وبحرها، عادوا إلى الشواطئ مجدداً، ليستمتعوا برمال جميرا، وإطلالة برج العرب، ولتحلق مرة أخرى بعد فترة من العزل المنزلي طائرات الصغار الورقية في الأفق، ناشرة معها الألوان والأمل والسعادة، كما رصدتها عدسة مصور وكالة «أ.ب»، في الساعات الأولى من صباح أمس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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