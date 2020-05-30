الامارات | إكسسوارات صيف 2020.. مزيج مرح بين العملية والأناقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إكسسوارات صيف 2020.. مزيج مرح بين العملية والأناقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتميز عالم الاكسسوارات هذا الصيف بكثير من المرح والعملية، إضافة إلى لمسة أناقة مريحة أنيقة، وهو ما تقدمه أيضاً «ستيف مادن» لمجموعة الصيف من حقائب وأحذية، والتي تنوعت بألوانها وقصاتها وأفكارها، لتتناسب ومختلف الأوقات والشخصيات، وهي المجموعة التي تقدم عدداً ليس بقليل من القطع التي تتوافق بسهولة مع تشكيلات الملابس للعلامات الراقية الخاصة بموضة الشارع.

وتقدم مجموعة صيف 2020 خيارات عملية عدة، بين الرياضية، أو المسطحة، أو ذات القاعدة العريضة، أو تلك ذات الكعب العالي، وتتألف تشكيلة الحقائب النسائية من مزيج مميز من جلود اصطناعية وأقمشة مزخرفة وزينة معدنية، تسمح باختيار ما يليق بالإطلالة المختارة والمناسبة المنشودة. كما تقدم العلامة أحذية «سنيكرز»، التي تمنح إطلالة متجددة ومختلفة ونابضة بالحيوية خلال هذا الموسم، لما تتميز به من قصات وألوان شبابية لافتة، كما تتيح أحذية الكعب العالي فرصة للخروج بإطلالة أنيقة مسائية كانت أو مكتبية، إضافة إلى التصاميم الشبابية التي تم ابتكارها لاستكمال إطلالة الصيف، والتي تتمتع بقائمة من الألوان المرحة المستوحاة من ألوان الحلويات، وهي المجموعة التي يمكن اقتناء ما يناسب منها، سواء عبر زيارة فروع المتجر، أو التسوق عبر موقع العلامة التجارية الإلكتروني.

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