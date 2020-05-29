أحداث فلكية مهمة تنتظر المرأة "الجوزاء" هذا الأسبوع تعرفي عليها

تتميّز المرأة الجوزاء، بصفات مميزة ومثيرة للجدل؛ لما تمتتّع به من جاذبية وقوة. فهي تجمع بين صفات العديد من النساء بشخصية واحدة. ولمعرفة المزيد حول صفات المرأة الجوزاء، في الحب والأسرة والعمل المرأة الجوزاء، صاحبة شخصية متزنة تجمع بين المرح والجدية، نادرًا ما تجدها حزينة أو متطلبة. امرأة تشع بالحيوية، تخطف الأنظار أينما وجدت؛ كونها تُدخل الفرحة إلى قلوب الحاضرين. معطاءة الى أقصى الحدود وتحب مساعدة الآخرين. وما يميزّها أنها امرأة مثابرة تبحث عن كل ما هو جديد؛ كونها تسعى دائماً للتقدّم والتحرك نحو الأمام، وذلك رغبة في الاكتشاف والتعلّم والتعرّف على كل ما يحيط بها دون استثناء.

والمرأة الجوزاء، هي الحبيبة المخلصة والوفية التي تجعل جميع الأيام مليئة بالفرح والسعادة. تعشق بكل عواطفها وتهتم بشريك حياتها وتؤمن له جميع وسائل الراحة. ويمكن للمرأة الجوزاء الوقوع في علاقة عاطفيّة بسرعة، كما أنّها تمل منها بشكل أسرع، وذلك لبحثها الدائم عن الشخص ذي طابع مرح، والذي يمتلك القدرة على إدراك متى تكون بحاجة للمرح في حياتها ومتى تكون بحاجة للجديّة ومعاملتها على أساس ذلك، ويمكن للمرأة الجوزاء أن تبدأ بطرح الأسئلة على شريك حياتها مما يجعله يعتقد بأنها تحقق معه أو تشك به، إلا أنها لا تلتفت لمثل هذه الأشياء حيث يكون دافعها من وراء هذه الأسئلة التعرّف على تفاصيل حياته الدقيقة والاطلاع عليها.

بالنسبة إلى أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

اسبوع فلكي مهم جدا يحمل أحداثاً مهمة لمواليد برج الجوزاء بحيث لا تزال الكواكب الشمس عطارد والزهرة المتراجع يتنقل في الجوزاء بالاضافة الى كوكب الحظ المشتري الموجود في الجدي الصديق ما يعني اجواء رائعة تجعلك تعمل بطريقة صائبة ويدلّك حدسك على مصادر الارباح وتبدو معنوياتك قوية وصلبة. تلتقط بمهارتك الفرص المهمّة قبل اي شخص آخر، ما يجعلك المستفيد الاوّل من بعض الظروف الطارئة، لدرجة انك تبهر الاخرين. هذه الايجابيات ترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو، كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع مربعين فلكين المربع الاول بين القمر من العذراء والشمس من الجوزاء.يومي السبت والاحد

المربع الثاني بين القمر من القوس والشمس من الجوزاء يوم الجمعة

كما نشهد مثلثا فلكيا بين القمر من الميزان والشمس من الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء.

اما بالنسبة للحدث الابرز هو خسوف القمر يوم الجمعة 5 حزيران في القوس ان خسوف القمر من القوس وتاثيراته بشكل عام على الاحداث في الارض يكون سلبيا بحيث يتبعه غالبا اعمال عنف كثيرة بحيث تكون تاثيراته على الافراد حسب موقعه فهو يتوقف على البرج الذي يحدث فيه الخسوف كما ان تاثيرات الخسوف السلبية تستمر ايام قبل وبعد الخسوف

اما بالنسبة الى الخسوف الحاصل هذا الاسبوع في برج القوس تحديدا يؤثر على مواليد العذراء القوس والحوت بشكل خاص فتشعر هذه المواليد بحاجة الى تغيير في حياتهم والانتقال من موقع الى موقع آخر ويرغبوا في التخلص من هموم ماضية وقضايا مزعجة ولا بد من غربلة اجتماعية كما يرغب في التواجد في محيط جديد.

كذلك سوف تسجل بداية الاسبوع يومي السبت الاحد وجود القمر في برج العذراء الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجوزاء فتشعر مواليد الابراج الترابية بالاستقرار وتتجاوب مع الاجواء فتبدي ارتياحًا. الاثنين والثلاثاء القمر في برج الميزان الهوائي مشكلا مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تقطف جهود اعمالها السابقة، وتدرك كم ان مثابرتها ساهمت في الحصول على ثمار كبيرة لينتقل بعدها القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس فتتحسّن الاوضاع وكذلك الاستثمارات في المجالات العقارية خاصة لدى مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت نصل الى عطلة الاسبوع التي تحمل مربعا فلكيا وخسوفا للقمر من القوس ما يعني ان مواليد الحمل الاسد القوس ستعيش مغامرة وتحتفل بجديد وتزدهر حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والمهنية.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس عطارد والزهرة متراجعا في الجوزاء ما يعني الازدهار بالامور المادية والعاطفية الصاخبة والرومانسية فتتسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة والملفات الادارية وكل ما له علاقة بالاجهزة اللالكترونية لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو المشتري في الجدي يحسن اوضاع مواليد الابراج الترابية المريخ في الحوت اورانوس في الثور زحل في الدلو.

بانتظار مولود الجوزاء سنة مهمة سنة الحوار والتفاهم والتعبير عن النفس من دون خجل أو خوف تنطلق في هذه السنة واثقاً، فتحالفك الأٌقدار لكي تمارس أعمالك بنجاح، وتتلقّى الوعود الكثيرة التي تدعم مسيرتك، سنة تبشر بظروف بنّاءة تؤسّس خلالها على قاعدة متينة. تضمن لك الكواكب الاستقرار، وتضع حداً للأحداث المفاجئة والمربكة التي ربما واجهتك في السنوات الماضية، وتبادر إلى جديد على الصعيد العاطفي ولادة جديدة في العائلة للعازب خطوبة او زواج.

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