القاهرة - لايف ستايل
يتربع اللون البرتقالي، علي عرش ألوان صيحات المكياج، من أكثرها جرأة لموضة صيف 2020، و ظهرت به عديد من النجمات، والمشاهير العالم.
وعلى الرغم من كونه لون صريح، إلا أنه يناسب جميع ألوان البشرة سواء كانت بيضاء، أو قمحاوية اللون، أو البشرة السمراء، إضافة أنه يلائم الأجواء الصيفية المنعشة، يمكنك وضعه مع استخدام الكحل لتحديد وإبراز العيون، مع الحرص على وضع كريم الأساس المناسب لبشرتك، واختيار أحمر الخدود بالألوان الهادئة لتحصلي على إطلالة جذابة.
قد يهمك أيضا:
المرجاني يتصدر قائمة ألوان المكياج في صيف 2020
6 طرق تساعد على تفتيح مسام البشرة
كانت هذه تفاصيل خبر أحمر الشفاه البرتقالي أحدث صيحات مكياج صيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.