أحمر الشفاه البرتقالي أحدث صيحات مكياج صيف 2020

يتربع اللون البرتقالي، علي عرش ألوان صيحات المكياج، من أكثرها جرأة لموضة صيف 2020، و ظهرت به عديد من النجمات، والمشاهير العالم.

وعلى الرغم من كونه لون صريح، إلا أنه يناسب جميع ألوان البشرة سواء كانت بيضاء، أو قمحاوية اللون، أو البشرة السمراء، إضافة أنه يلائم الأجواء الصيفية المنعشة، يمكنك وضعه مع استخدام الكحل لتحديد وإبراز العيون، مع الحرص على وضع كريم الأساس المناسب لبشرتك، واختيار أحمر الخدود بالألوان الهادئة لتحصلي على إطلالة جذابة.

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