10 أشياء غير تقليدية يمكن تنظيفها في غسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تستخدم ربات البيوت غسالة الأطباق في تنظيف الأطباق، إلا أن هناك العديد من الأشياء غير التقليدية التي يمكن وضعها في غسالة الأطباق، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقعا "moneytalksnews" و"snappyliving".

1- القفازات السيليكون: تتسخ بسرعة كبيرة، ويمكن تنظيفها في غسالة الأطباق.

2-أسفنجة المطبخ: يمكن وضعها أيضا؛ لأن المنظف وحرارة غسالة الأطباق كفيلة أن تقتل معظم الجراثيم.

3- ألعاب الأطفال البلاستيكية: من خلال جمعها ووضعها في شبكة بلاستيكية، ثم تشغيل دورة تنظيف عادية بشرط ألا تكون بها أي إليكترونيات أو بطاريات، حتى لا تتلف.

4- أطباق طعام الحيوانات الأليفة: ومن الأفضل تنظيفها يوميا، وإذا كانت بلاستيكية يجب وضعها في الرف العلوي.

5- الزهور البلاستيكية: يمكن تتظيفها في غسالة الأطباق، لإعادة بريقها مرة أخرى.

6- فلتر شفاط المطبخ: من أصعب الأشياء في التنظيف، نظرا لأنه معبأ بالدهون الصعبة والمتراكمة، ويمكن تنظيفه من خلال دورة عادية، لأن الحرارة العالية مع المنظف القوي كفيل بتفتيت الدهون الصعبة.

7- حامل فرش الأسنان: يمكن وضعه في الرف الأول، وبذلك يمكن تنظيفه من البكتيريا والجراثيم.

8- خلاطات الحمام والمطبخ: إذا خلعت مقابض الخلاطات وأغطية الدش، لتنظيفها من آثار تراكم الأبخرة والصابون والمواد الكيماوية، فيمكنك تنظيفها بسهولة من خلال وضعها في غسالة اﻷطباق.

9- حاويات التوابل والبهارات: قم بتفريغ حاويات التوابل من حين لآخر وضعها داخل غسالة الأطباق، من خلال دورة منتظمة.

10- فرش الشعر: لتنظيفها يمكن وضعها في الرف الأول أو سلة الملاعق، لكن لا بد من التأكد من خلوهم من أي شعر موجود بهم حتى لا تسد فلتر الغسالة.