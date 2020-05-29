بدون فني.. تعرف على أسباب تنقيط التكييف وإصلاحه بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع قدوم فصل الصيف، نبدأ في الاستعداد لتشغيل المكيّفات لتخفيف حدّة حرارة الطقس، وقد تتعرّض التكييفات إلى مشكلة التنقيظ أو تسرب المياه داخل الشقة، فما أسباب ذلك؟

أورد موقع "cooltoday"، أسباب تنقيط المكيف داخل المنزل وطرق إصلاحه، على النحو التالي:

1- انسداد خط التصريف:

السبب الأكثر شيوعا لتسرب المياه داخل المنزل، هو انسداد خط التصريف، إذ يمكن أن تنسد تلك الأنابيب بسبب تراكم الغبار والأوساخ بداخلها، ولإصلاح المشكلة:

- لا بد من رفع المكيف من الحامل المثبت بالجدران.

- نقوم بعملية ضخ للمياه في ماسورة صرف المكيف.

- أثناء ضخ المياه تتم متابعة نزول المياه من الصرف من خلال الصفاية التي بها طرف صرف المكيف.

- الاستمرار في اندفاع المياه بمضخة المياه حتى تتساقط من ماسورة الصرف بشدة.

- تركيب المكيف والصرف بمكانه مرة أخرى.

2- صدأ أو تلف أنبوب التصريف:

إذا كنت تمتلك تكييفا قديما؛ فمن المرجح أن يكون خط أنابيب التصريف قد تعرض للتلف أو الصدأ، لذلك فإن الماء يسقط منه داخل المنزل. ولحل المشكلة، يلزم استبدال أنبوب التصريف.

3- مضخة المكثف مكسورة:

تعمل مضخة المكثف على ضخ الماء خارج المنزل، ولكن إذا انكسرت المضخة فلن يتم ضخ المياه في الخارج بعد الآن. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال، إصلاح المضخة أو استبدالها.

4-فلتر الهواء غير نظيف:

يعمل فلتر الهواء المتسخ على تسرب الماء داخل المنزل، نظرا لأنه يمنع تدفق الهواء حول ملف التكثيف بشكل جيد، وعندما يقل الهواء فإن الملف يصبح بارد جدا ويتجمد، وعندما يذوب، فإن كمية الماء الزائدة تتسرب داخل المنزل، لأن مواسير التصريف قد لا تستطيع أن تتعامل مع كمية هذه المياه مرة واحدة.

ولحل هذه المشكلة، من خلال التحقق من فلتر الهواء وتنظيفه لمعرفة ما إذا كان متسخا وتغييره إذا لزم الأمر.

5- انخفاض مستوى التبريد:

على غرار مرشح الهواء المتسخ، سيقلل المبرد المنخفض الضغط في نظام التيار المتردد، ما يتسبب في تجمد ملف المبخر، وعندما يذوب الملف، يفيض الماء داخل المنزل، ومن علامات انخفاض مستوى التبريد:

سماع صوت هسهسة أو صوت مثل الفقاعات.

الشعور بأن المكيف لا يبرد بشكل صحيح.

وقد يحدث ذلك بسبب تسرب مادة التبريد، ولحل هذه المشكلة، قد تحتاج لإعادة شحن مادة التسريب أو تضطر لاستبدال الجهاز بالكامل حسب سوء حالة الجهاز.