التنانير الميدي بأسلوب النجمات العربيات بين الأنيق والمبهرج

التنانير الميدي هي أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا مؤخراً عدد كبير من النجمات العربيات وقد اخترن اطلالات متنوعة في هذه التصاميم وقد نسقتها كلاً منهن على طريقتها الخاصة، حيث اختارت البعض التنسيقات الكاجوال في التنورة الميدي، والبعض الآخر فضلن التنسيقات الرسمية والأنيقة.

اطلالات موفقة في التنورة الميدي:

هنالك الكثيرات من النجمات اللواتي أحسن تنسيق التنانير الميدي في اطلالاتهن العصرية والرسمية، ولاسيما أنهن اخترن الأسلوب العصري والراقي البعيد عن البهرجة، مثل نجوى كرم التي اختارت تنورة ميدي بقماش معدني مع توب باللون الأبيض وحزام على الخصر، وهيفاء وهبي التي اعتمدت التنورة الميدي في اطلالة شبابية ولافتة، ونادين نجيم التي اختارت اطلالة أنثوية بها.



اطلالات غير موفقة في التنورة الميدي:

في المقابل كان هنالك بعض النجمات اللواتي لم يحسن تنسيق هذه التنورة منهن نسرين طافش التي اختارتها بقماش براق مقلم مع توب قصيرة بنفس اللون، ونانسي عجرم التي بدت اطلالاتها بالتنورة الميدي غير جذابة ولاسيما مع الصندل الأحمر، ودرة زروق التي نسقت لوك مبهرج في هذه التنورة.

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شاهدي بالصور أبرز اطلالات النجمات العربيات في التنانير الميدي واختاري اللوك المفضل بالنسبة لك.

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