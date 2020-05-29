حقائب من خيار مدونات الموضة لإطلالتك في عيد الفطر

لن تكتمل اطلالتكِ إلا مع حقيبة من أحدث صيحات الموضة. للتعرف إلى أحدث الموديلات تابعت مدونات الموضة الأكثر متابعة على انستقرام، لنستعرض معكِ التصميمات الأنيقة قبل عيد الفطر المبارك.



حقيبة الخصر صغيرة الحجم

يمكنكِ اقتناء حقيبة خصر عصرية بتفاصيل تختلف عن العام الماضي، مثل اختيار الموديلات صغيرة الحجم على طريقة مدونة الموضة، والإعلامية نهى نبيل التي تعدّ واحدة من عاشقات حقيبة الخصر.

اختارت نهى نبيل مجموعة من حقائب الخصر التي لم يزد حجمها عن حافظة النقود، وجاء اللون الأسود والجملي في مقدمة اختياراتها.



الحقيبة الدائرية اختيار المدونة مرمر



تعدّ الحقائب المستوحاة من الأشكال الهندسية إحدى الاتجاهات الرائجة بين الحقائب هذا العام، بخاصة التصميم الدائري التي لا تستغني عنه المدونة المحجبة مرمر.

تميل مرمر عند اختيار الحقيبة الدائرية إلى الألوان الفاتحة، مثل الأبيض والفضي، كما أنها تحمل الحقائب متوسطة الحجم حتى لا تخلو من دورها الوظيفي.

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المدونة العراقية ديما الأسدي



تميل المدونة العراقية ديما الأسدي إلى الاطلالات العصرية التي تعززها باختيار حقائب مطبعة بالألوان الساطعة. حملت ديما حقيبة مستطيلة من تشكيلة دار غوتشي تميزت بشعار الدار مع طبعات ملونة بروح الربيع.

من الاختيارات العصرية التي اعتمدتها ديما الأسدي أيضًا، هي حقائب القش المصممة بأهداب مستوحاة من الأزياء البوهيمية، واللافت أنها لم تنسقها مع ملابس البحر كما اعتدنا العام الماضي، بينما مع عباءة رمضانية من الكتان.



حقيبة الدلو اختيار لانا الساحلي

نقترح عليكِ أيضًا الحقيبة المستوحاة من تصميم الدلو والتي لا تستغني عنها المدونة اللبنانية لانا الساحلي.

ذهبت لانا إلى تصميم أنيق مزين بشعر الدار الفرنسية لويس فويتون، ونسقتها مع قميص نسائي أبيض بتصميم مبتكر، وجينز الأمهات الأزرق. رغم بساطة التفاصيل التي اعتمدتها لانا الساحلي، إلا أنّ الحقيبة ساعدتها في أن تبدو باطلالة أنيقة.

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