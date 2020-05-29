هيفاء حسين وموضة الملابس المحتشمة

اشتهرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين في الوطن العربي بأعملها الملتزمة وأدوارها المميزة التي تقدمها على شاشة التلفاز، وعمل بعد عمل أصبحت تُصنف من ضمن النجمات العربيات الأكثر شهرة وأصبح لديها شعبية جماهيرية كبيرة بسبب ملامحها الطبيعية التي تشبه اي امرأة عربية، ومؤخراً بدأت تلفت الأنظار اليها من ناحية أُخرى وهي الموضة حيث أن اطلالاتها بدت الى حد بعيد عصرية لكن بأسلوب راق ومحتشم يتناسب مع العادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا.

أسلوب هيفاء حسين في الموضة:

تنسق هيفاء حسين دائماً الاطلالات التي تجمع بين الأسلوب العصري مع الأسلوب المحتشم والراقي، فتختار من الموضة القطع التي تناسب المجتمع العربي وتنسقها بطريقة شبابية، فغالباً ما نراها في الملابس الفضفاضة ان كان من السراويل القماشية أو التنانير الماكسي، أو حتى في الفساتين الماكسي ذات الطابع الشرقي، وأحياناً تميل هيفاء الى اختيار الجلابيات والعبايات الناعمة لمختلف المناسبات.

فساتين سهرة بأسلوب هيفاء حسين:

للمناسبات الرسمية تختار هيفاء حسين موديلات فساتين السهرة الرسمية بأقمشة فاخرة أحياناً تكون براقة وبألوان غنية مثل الأسود والأحمر والذهبي، وتعتمد القصات الملائمة لشكل جسمها والتي دائماً ما تكون محتشمة.

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هيفاء حسين أثبتت من خلال اطلالاتها أن المرأة من الممكن أن تكون مواكبة للموضة بأسلوب راقي ومحتشم.

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