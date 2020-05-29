5 أحذية ضرورية في خزانة كلّ مواكبة للموضة

موديلات الأحذية تتنوع لتلبّي مختلف الأذواق، فهي من الاكسسوارات التي لا تكتمل الإطلالة من دونها، ويرافق كلّ منها المرأة بأجمل صيحاته ليزيدها روعة ويعزّز مواكبتها للموضة، على شرط أن تنسّقه مع الملابس التي تتناسب مع شكل الجسم.

من بين هذه الأحذية، خيارات أنتِ بحاجة إليها دائمًا، فكلّ منها يلبّي إطلالة مختلفة، ولذا عليكِ أن تحرصي على تسوّقها إذا لم تكن موجودة في خزانتكِ. مسطّحة كانت أم بكعب عالٍ أم عملية ومريحة، كلّ منه يتماشى مع إطلالة ويفسد أخرى، لذا عليكِ قبل انتعال أيّ حذاء أن تتأكّدي إذا كان يناسب ملابسكِ. من بين كلّ هذه الأحذية، 5 تصاميم ضرورية في خزانتكِ مهما اختلف ذوقكِ، وهي كفيلة بنقل إطلالاتكِ إلى مستويات أروع، خصوصًا إذا نسّقتها مع أجمل تصاميم الحقائب الرائجة خلال العام.



حذاءان من Level Shoes

الـ Pump هو من الأحذية التي لا تبطل موضتها أبدًا، مهما مرّت السنوات وتبدلّت الصيحات، يبقى الأحبّ إلى قلب المرأة. فقطعة واحدة منه يمكن تنسيقها مع الإطلالات اليومية لإطلالة كلاسيكيّة أنيقة، ومع فساتين السهرة الفخمة. وفي كلّ موسم، يبرز هذا الحذاء بصيحات جديدة، و ننصحكِ بأن تختاريه بلون النيود إذ يتناسب مع كلّ إطلالاتكِ. وبالمناسبة، تعرّفي على قصّة حذاء الـ Pump وكيف تطور عبر الزمن.

البالرينا خياركِ لكثير من الأنوثة

تصميمان من Farfetch

تمنحكِ البالرينا جرعات إضافية من الأنوثة والأناقة، وهي مثالية لإطلالة كلاسيكية مواكبة للموضة، كما أنّها تناسب كلّ الأعمار، وتبرز بتصاميم متنوّعة تحاكي الأذواق على اختلافها. هذا الحذاء مثاليّ لمن تريد التميّز بأسلوب أنثوي خصوصًا غذا تميّز برأس مروّس، أنيق وكلاسيكي من دون أن تلجأ إلى الكعب العالي .

تصاميم من Dior

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السليبر تناسب تمامًا أيام الصيف، تمنحكِ إطلالة مواكبة للموضة ومريحة في الوقت نفسه، وهي تتناسب مع مختلف الملابس، من فساتين وتنانير وسراويل، وحتّى العبايات والقفاطين.

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احرصي على اقتناء حذاء الـ Loafers

على الرغم من أنّه يتميز بطابعه الذكوريّ، إلّا أنّ حذاء الـ Loafers ضروري هذا العام لإطلالة مواكبة للموضة، خصوصًا وأنّه بات يبرز في كلّ موسم بتصاميم جديدة نتوق لتنسيقها مع إطلالاتنا. ويوفّر لكِ هذا الحذاء إطلالة مريحة جدًا، ويمكنكِ أن تختاريه إمّا مسطّحًا، أو بكعب منخفض، أو بكعبٍ عريض عالٍ.

ولا تنسي السنيكرز

تصميمان من Miu Miu

رائع، عصريّ ومريح... يمنحكِ السنيكرز إطلالة مواكبة للموضة ويتيح لكِ التحرك براحة طوال النهار، كما أنّه من القطع التي لا تفارق إطلالات عارضات الأزياء. إنّه يعدّ خيارًا مثاليًا لأيام الصيف والشتاء على حدّ سواء، ويمكنكِ تنسيقه مع الـ Sweat Pants أو سروال الجينز، وحتّى مع التنانير والفساتين.

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