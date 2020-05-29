متى تكون ترسبات "الكاتيل" خطرا على صحتك؟.. طبيبان يجاوبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الغلاية الكهربائية (الكاتيل) أصبحت من الأشياء الأساسية في منازلنا اليوم، إذ يتم الاعتماد عليها بشكل كبير؛ لقدرتها على غلي الماء في دقائق معدودة واستخدامها في المشروبات الساخنة بدلا من "البراد" التقليدي، لتوفر الكثير من الوقت والجهد لسيدة المنزل.

وهناك العديد من التساؤلات حول مدى تأثير غلي الماء في الكاتيل على صحة الإنسان، خاصة في ظل وجود أنواع كثيرة للغلايات الكهربائية، وما يتنج عنها من ترسبات بالأسفل.

يقول الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية، إن الترسبات المتكونة على جدار الكاتيل عقب غلي الماء، تكون نتيجة لمرور التيار الكهربي في الماء وانفصال الأملاح الموجودة في الماء، وهذه الأملاح طبيعية ولا تسبب أي ضرر، لكن شرط أن تكون الغلاية مصنوعة من مواد جيدة وماركات معروفة وليست رخيصة الثمن.

وأضاف أخصائي التغذية لـ"الخليج 365"، أن الغلاية البلاستيك يجب أن تكون من بلاستيك مقاوم للحرارة وعليه علامة المثلث بداخله رقم 5، و BPA.

أما الغلايات الزجاج يجب أن يكون زجاجها من البايركس، والأستانلس أيضاً لا يوجد به أي مشاكل أو أضرار، والتأكد من خلو الكاتيل نهائيا من مواد النيكل والنحاس والألومنيوم.

وعن أضرار الغلايات غير المطابقة للمواصفات، قال الدكتور إسلام الفاتح أخصائي أمراض الباطنة والكلي، إن المعادن أثناء الغليان تتفاعل مع بعضها البعض، وتسبب تغيرات في تركيبها، وتراكم السموم المتواجدة في الألمونيوم بالماء، ويؤثر ذلك على وظيفة الكلى.

ولفت إلى أن غلى الماء في الكاتيل غير المطابق للمواصفات ينتج عنه تأثيرات ضارة على وظائف الكبد، كما يؤثر أيضا على الجهاز العصبي للإنسان، ويسبب خمولا شديدا.

وأضاف أخصائي أمراض الباطنة والكلي، أن الكاتيل المصنوع من البلاستيك غير المطابق للمواصفات، يعد من أسوأ الأنواع، إذ يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض مثل ولسرطان، مشيرًا إلى أن استخدام الكاتيل الكهربائي عامة مع مرور الوقت يترسب في القاعه ترسبات جيرية، ومع الإهمال في تنظيفه قد تصيب الإنسان بالكثير من الأمراض، ويسبب الفشل الكلوي.