كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 07:44 مساءً - يعد المكياج الزهري من أبرز أساليب المكياج الرائجة لهذا الصيف، لا سيما أن الزهري هو لون حيوي يمنح المرأة إطلالة مشرقة ونضرة. إضافة الى أن المكياج الزهري هو أفضل طريقة لإبراز ملامح الوجه بطريقة أنثوية جذابة، بعيداً عن المبالغة والتعقيد. فاجعلي هذا الصيف أحمر الشفاه والبلاش وظلال العيون والأيلاينر، باللون الزهري، لا تفارق حقيبتك.



وفي ما يلي، نرصد لك أساليب مكياج زهري مناسبة لجميع ألوان البشرة، فاختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون زهري

مكياج عيون زهري



اجعلي عينيك مشرقتين باستخدام مكياج العيون الزهري على طريقة النجمة ليلي كولينز Lily Collins، بحيث تستخدمين ظل العين الزهري في جميع أنحاء الجفن العلوي، على أن تمزجيه جيداً عند ثنية الجفن، من ثم حددي خط الرمش السفلي وداخل العين باستخدام قلم الكحل باللون البني الشوكولاته، الى جانب تطبيق الماسكرا المطولة والمكثفة للرموش.

تابعي المزيد: نصائح لتطبيق الماسكرا الشفافة



مكياج بشرة زهري

مكياج بشرة زهري



لقد بات معروفاً أن البلاش الزهري القوي هو من أبرز صيحات المكياج لصيف 2020، فليس عليك إلا تطبيق البلاش الزهري على تفاحة الخدين بشكل بارز جداً، الى جانب اعتماده أيضاً حول العينين باستخدام فرشاة صغيرة. وإذا كنت ترغبين في مكياج جريء ومميز، طبقي أحمر الشفاه الأحمر المات.

Advertisements



مكياج زهري لامع

مكياج زهري لامع



المكياج الزهري اللامع خيار رائع لإطلالة صيفية متوهجة ومشرقة. فإضافة الى أنه رائج جداً، يتناغم أسلوب المكياج هذا مع جميع ألوان البشرة ليوفر للمرأة مظهراً في غاية الروعة والجمال. طبقي ظلال العيون بتدرجات اللون الزهري اللامع على كامل الجفن العلوي وصولاً الى الحاجبين. من ثم، طبقي أحمر الشفاه الزهري اللامع، الى جانب البلاش الزهري الكريمي على تفاحة الخدين.

تابعي المزيد: طرق وحيل لتوسيع العيون



مكياج زهري مونوكروم

مكياج زهري مونوكروم



المكياج الزهري المونوكروم، الذي يعتمد على تدرجات اللون الزهري فقط، موضة مكياج رائجة كثيراً ومنتشرة بين النساء، وهو من أفضل الخيارات لفصل الصيف، حيث يلائم إطلالات النهار والمساء على حد سواء. استخدمي ظل العين بتدرجات اللون الزهري لتظليل كامل العين، الى جانب البلاش الزهري على تفاحة الدين وأحمر الشفاه الزهري الخفيف المات.



أحمر شفاه زهري

أحمر شفاه زهري



اجعلي شفتيك مركز الانتباه، عبر تسليط الضوء عليهما من خلال اعتماد أحمر الشفاه باللون الزهري المفضل لديك. في المقابل، اعتمدي مكياج عيون خفيفاً جداً يرتكز على الماسكرا فقط، الى جانب لمسة خفيفة جداً من البلاش الوردي على تفاحة الخدين.

تابعي المزيد: خطوات تطبيق كريم الأساس