كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 07:44 مساءً - لقد أظهرت النجمة زيندايا Zendaya، أن لديها أسلوباً خاصاً وجريئاً في ما يتعلق بتسريحات الشعر التي تعتمدها. وبخلاف كثيرات من النجمات، لا تتوانى زيندايا عن تجربة مختلف تسريحات الشعر التي تواكب الموضة، الجريئة منها والناعمة، ابتداءً من تسريحة الضفائر، مروراً بتسريحات الشعر المموج، وصولاً الى تسريحات ذيل الحصان والكعكة بأشكالها المتعددة.



وفي هذا المقال، نرصد أجمل تسريحات الشعر العصرية من النجمة زيندايا.



تسريحة الكعكة العالية مع الغرة

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة



في حفل توزيع جوائز Nickelodeon's 27th Annual Kids، اعتمدت النجمة زيندايا تسريحة الكعكة العالية، أو كعكة الباليرينا، مع الغرة القصيرة التي تغطي الجبين، وهي تسريحة طفولية – أنثوية في الوقت نفسه، وبالتالي هي تضفي على المرأة لمسة متناقضة تجعلها محط الأنظار.

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تسريحة الكيرلي الفضفاضة

تسريحة الكيرلي الفضفاضة



تعد هذه التسريحة من أجمل التسريحات التي اعتمدتها النجمة زيندايا خلال مسيرتها الفنية، فهي تسريحة أنيقة جداً وتوفر للمرأة مظهراً عصرياً جذاباً. ترتكز تسريحة الكيرلي الفضفاضة على خصلات الشعر الكيرلي العريضة والغرة الجانبية العالية قليلاً، الى جانب سحب الشعر من جهة واحدة خلف الأذن.



تسريحة الـ Fauxlocks نصف المرفوعة

تسريحة الـ Fauxlocks نصف المرفوعة



في حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والثمانين، تصدرت النجمة زيندايا عناوين الصحف لأسباب عدة، في مقدمها تسريحة الشعر التي اعتمدتها، وهي تسريحة الـ Fauxlocks نصف المرفوعة، التي ترتكز على خصل الشعر الرفيعة الملفوفة والمنسدلة، الى جانب الغرة الجانبية المسحوبة الى الخلف.

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تسريحة الشينيون الناعمة

تسريحة الشينيون الناعمة



في أحد المهرجانات العالمية، اعتمدت النجمة زيندايا تسريحة الشينيون الناعمة غير المعقدة، وهي تسريحة أنثوية تمنح المرأة إطلالة راقية. ترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر الى الخلف، الى جانب الغرة الفضفاضة المشدودة الى الوراء.



تسريحة الـ Finger Waves

تسريحة الـ Finger Waves



في حفل توزيع جوائز GLAAD الإعلامي السنوي السابع والعشرين، اعتمدت النجمة زيندايا إطلالة أنثوية في غاية الجمال، ركنها الأساسي تسريحة الـ Finger Waves، التي ترتكز على خصلات الشعر الويفي القصيرة، مع الغرة الجانبية.



تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع



تعد تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع إحدى تسريحات الشعر المفضلة لدى النجمات، حيث غالباً ما يعتمدنها على السجادة الحمراء، وقد اعتمدتها النجمة زيندايا في إحدى إطلالاتها بطريقة ناعمة ارتكزت على الشعر المستقيم المنسدل على الظهر، الى جانب الغرة المشدودة الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان.

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