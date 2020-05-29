الامارات | للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس في سويسرا.. وفاة رضيع بـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس في سويسرا.. وفاة رضيع بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رضيع بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بعدما أصيب في الخارج، في أول حادث من نوعه بهذا البلد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة.

وقال ممثل المكتب الفيدرالي للصحة العامة ستيفان كوستر خلال مؤتمر صحافي «هذه الوفاة ليست وفاة تلميذ، إنما رضيع» في كانتون أرغاو (شمال سويسرا).

وأضاف أن الرضيع كان يعالج قبل وفاته في مستشفى زيوريخ الجامعي؛ لكنه لم يوضح ما إذا كان يعاني سابقاً من أمراض أخرى.

وفي سويسرا تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1650 شخصاً منذ رصد أول حالة في 24 فبراير الماضي في كانتون تيسان على الحدود مع إيطاليا. وجاءت فحوصات أكثر من 30 ألفاً و800 شخص إيجابية من أصل عدد السكان البالغ 8,5 ملايين نسمة، أي بمعدل 359 حالة من أصل 100 ألف شخص.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت سويسرا 32 حالة إضافية وحالتي وفاة إحداهما للرضيع.

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وبحسب وكالة الأنباء السويسرية فان طفلين شقيقين - فتاة وصبي - أصيبا بفيروس كورونا المستجد في غرب مدينة بالي على الحدود مع فرنسا. ونتيجة لذلك وضع نحو 70 شخصاً (من العائلة ورفاق الصف والمعلمين) في حجر صحي.

ولا تعلم السلطات حتى الآن كيف أصيب الولدان.

وفي سويسرا التي لم تفرض إجراءات حظر مشددة على غرار دول أوروبية أخرى، بدات السلطات في 27 إبريل الماضي تخفيف التدابير التي فرضتها في مواجهة الوباء.

وأعادت المدارس والمتاجر والمطاعم والمتاحف فتح أبوابها رغم أن إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم لا تزال سارية. واعتباراً من اليوم سيسمح بالتجمعات التي تشمل 30 شخصاً.

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