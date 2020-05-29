شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يصممون فيروسا يقتل الخلايا السرطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم باحثون من جامعة هوكايدو في اليابان فيروسات مهندسة وراثيا، تتكاثر داخل الخلايا السرطانية وتقتلها، حسبما جاء في الورقة البحثية المنشورة في مجلة السرطان (Cancers). واستطاع عالم الأورام الجزيئي فومايرو هايغاشينو، وفريقه من ادخال عناصر غنية بالأدينيلات(AREs) من جينين بشريين - عنصر استقرار موجود في نوع من الجزيئات الموجودة في جميع الخلايا البيولوجية - في سلالتين من الفيروس للمساعدة في مهاجمة الخلايا السرطانية على وجه التحديد. بحسب "نيويورك بوست".

وقال هايغاشينو في بيان: "الفكرة الكامنة وراء الإدخال هي أن AREs ستعمل على استقرار الفيروسات الغدية القاتلة، ما يسمح لها بالتكاثر فقط داخل الخلايا السرطانية ولكن ليس في الخلايا السليمة الطبيعية".

ولاختبار الفيروس المعدل، أدخل الباحثون خلايا سرطانية بشرية تحت جلد الفئران العارية، والتي تطورت بعد ذلك إلى أورام. وقال الباحثون إنهم قاموا بعد ذلك بحقن الفيروس الغدي في الأورام، ما أدى إلى تقلص كبير.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح هايغاشينو أن النتائج واعدة ليس فقط لعلاج السرطان ولكن مجموعة من الأمراض الأخرى. وأضاف: "نعتقد أن الفيروسات التي قمنا بتصميمها يمكن أن تكون لها أيضا إمكانية علاج الأمراض المتعلقة بالالتهابات والعدوى الفيروسية ونقص الأكسجة والإشعاع فوق البنفسجي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | علماء يصممون فيروسا يقتل الخلايا السرطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.