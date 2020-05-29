الامارات | عمرها 425 مليون عام.. اكتشاف أقدم "حشرة" في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 425 مليون عام.. اكتشاف أقدم "حشرة" في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف باحثون ما قالو أنها أقدم حشرة' مسجلة في العالم، وهي "مليبيدس" متحجرة عمرها 425 مليون عام. وكُشف عن البقايا المتحجرة في جزيرة كيريرا الاسكتلندية، وتشير إلى أن الحشرات والنباتات تطورت بشكل أسرع بكثير مما اعتُقد سابقا ، بحسب "علم الأحياء التاريخية"، و" ديلي ميل"، وروسيا اليوم.

وبعد تحليل الكائن المتحجر، قرر الفريق أن المخلوقات القديمة تركت البحيرات للعيش في النظم البيئية للغابات المعقدة، في 40 مليون سنة فقط.

واستخدم الباحثون تقنية لتحديد أن "مليبيدس" أصغر بـ 75 مليون سنة من التقديرات السابقة، باستخراج الزركون، وهو معدن مجهري مطلوب لتحديد تاريخ الحفريات بدقة.

وقال مايكل بروكفيلد، وهو باحث مشارك في كلية جاكسون لعلوم الأرض بجامعة تكساس أوستن، وأستاذ مساعد في جامعة ماساتشوستس بوسطن: "إنها قفزة كبيرة من تلك الكائنات إلى مجتمعات الغابات المعقدة للغاية، وفي مخطط الأحداث، لم يستغرق ذلك وقتا طويلا. يبدو أن هناك إشعاعا سريعا للتطور من هذه الوديان الجبلية، وصولا إلى الأراضي المنخفضة، ثم في جميع أنحاء العالم بعد ذلك".

وقام الفريق البحثي بإجراء تحسينات على تقنية التأريخ الأحفورية المستخدمة في الدراسة. وحدد الفريق أن "مليبيدس" الأحفوري يبلغ من العمر 425 مليون سنة، أو زهاء 75 مليون سنة أصغر من العمر، الذي قدّره العلماء الآخرون.

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