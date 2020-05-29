تألقي في العيد مع طفلتك بأزياء شيماء حسين المُبهجة

طرحت مصممة الأزياء شيماء حسين مجموعة جديدة من أحدث تصميماتها لأزياء الأم والطفلة لموسمي عيد الفطر وصيف 2020 .
و تحت عنوان ( كوليكشن البهجة ) كشفت لنا مصممة الأزياء شيماء حسين عن مجموعتها التي تتميز بالألوان المبهجة و التصميمات المتنوعة التي تتناسب مع الخروجات النهارية والسهرة ليلًا .
و لم تغفل المصممة شيماء عن مشاركة نفس التصميم للأم وبناتها حتى يُصبحن أكثر تميزُا وتألقًا وسط أقرانهم و عائلتهم .
شاهدوا معنا مجموعة أزياء البهجة الجديدة للمصممة شيماء حسين
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