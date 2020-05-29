الكمامة إجباري من الغد.. كل ما تريد معرفته عن القناع وأفضل الأنواع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ألزم قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

وتبدأ بعض الجهات، بداية من غد السبت، تنفيذ القرار المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يوماً.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد، أنه لن يتم السماح بركوب القطارات إلا بعد ارتداء الكمامة، كما قال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إنه سيتم منع دخول المواطنين إلى محطات المترو بدون ارتداء الكمامة، إضافة لتطبيق غرامة فورية على من لا يرتديها طوال الرحلة.

أنواع الكمامات:

وفي هذا الصدد، نستعرض أنواع الكمامات الواقية وأهم الإجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حولها، وفق تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

هل يهم نوع الكمامة؟

هناك أنواع مختلفة من الكمامات التي توفر مستويات مختلفة من الحماية، فمثلا هناك قناع "إن 95"، الذي يستخدم في العمليات الجراحية ويوفر درجة حماية عالية.

غير أن هذه الأقنعة مكلفة ومحدودة الإمدادات، وليست مريحة أو عملية إذا تم ارتداؤها لفترات طويلة، لذا حتى البلدان التي اشترطت ارتداء الكمامات، اقترحت بشكل عام أن تكون هذه الأقنعة مخصصة للعاملين الصحيين أو المعرضين لخطر كبير بشكل خاص.

أما الأقنعة الورقية ذات الاستخدام الواحد، أو أغطية القماش القابلة لإعادة الاستخدام فهي الأكثر انتشارا واستخداما، وبحسب دراسة من الجمعية الملكية البريطانية فهي تسهم في الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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أيهما أفضل: الكمامات الطبية أم القماش؟

تعد الأقنعة الطبية ذات الاستخدام الواحد أكثر فعالية، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نستبعد فائدة كمامات القماش، التي تلعب دورا مشابها في وقف الرذاذ المنطلق من الفم والأنف.

ويشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أي غطاء، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء.

ما الطريقة الآمنة لارتداء وخلع الكمامات؟

قبل وضع قناع، يجب تنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالقناع والتأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة.

ويجب أيضا تجنب لمس القناع أثناء استخدامه، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضا استبدال الكمامة عندما تكون رطبة.

ولإزالة القناع الخاص بك، قم بخلعه دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منه على الفور في سلة مغلقة.

هل هناك قلق بيئي من أقنعة الوجه؟

العديد من الأقنعة المتاحة تجاريا مصنوعة من طبقات من البلاستيك، ومصممة لتكون ذات استخدام واحد، ووفقا لتحليل أجراه العلماء في كلية لندن الجامعية، فإذا كان كل شخص في المملكة المتحدة يستخدم قناعا واحدا كل يوم لمدة عام، ستتراكم 66 ألف طن إضافية من النفايات الملوثة.

لذلك، فإن استخدام أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام من قبل عامة السكان، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من النفايات ويحافظ على البيئة.