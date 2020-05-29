هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تنوع طعام الإفطار بالوجبات التي تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية المفيدة، يساعد الجسم على البقاء في حالة صحية جيدة، بالإضافة إلى تعزيز المناعة.

الكبدة من الوجبات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة، وتفيده بالكامل، بحسب ما أوضح موقع "carnivoreaurelius".

-تمنحك طاقة

الكبدة مليئة بفيتامين ب" الذي يعمل على تحويل الطاقة الغذائية إلى طاقة كيميائية لخلاياك، ما يزود الجسم بالطاقة الكافية طوال اليوم، بالإضافة إلى أنه أيضًا يساعد على حرق الدهون أيضًا.

- تبطئ علامات الشيخوخة

الكبدة تشجع على إنتاج خلال الجلد الصحية، وتساعد على توحيد لون البشرة ويخلصها من حب الشباب.

كما تحتوي على فيتامين أ، والنحاس والجليسين، وهي عناصر غذائية تساعد في الحفاظ على الكولاجين تحت الجلد، ما يساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة تحت الجلد.

- تقوية العظام

تحتوي الكبدة على فيتامين K2 التي تساعد في توازن الكالسيوم بالجسم المفيد لصحة العظام.

- تعزيز صحة القلب

تضم أيضا عناصر غذائية عدة من بينها النحاس، الذي يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- تحسين الدماغ

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تساعد في تحسين الدماغ، والعمليات المعرفية، كما يعمل فيتامين K2 على منع تسربات الدماغ وتراكم الكالسيوم في الشرايين.

أما عنصر الحديد، فيساعد على منع الضرر التأكسدي لأنسجة الدماغ، وعنصر السيلينيوم، يخفض أعراض الاكتئاب ويحسن المزاج.

- سريع نمو العضلات

الكبدة البقري مليئة بالمغذيات والبروتين الذي يحتاجه الجسم في نمو العضلات، ويزيد من هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

- التقليل من السموم

الكبد البقري يساعد الجسم في التخلص من السموم، لأنها تحتوي على الموليبدينوم.

- قد يساعد الجسم على منع السرطان

الكبد غني بمضادات الأكسدة A و C و E، التي تحمي خلايا الجسم من التلف، ما يساعد في الوقاية من السرطان.

- تعزيز المناعة

البروتين الموجود في الكبدة الجملي تدعم صحة الأمعاء، وتحافظ على بطانة الجهاز الهضمي الذي يمثل 70% من جهاز المناعة للجسم.

كما تحتوي الكبدة على ثلاثة مغذيات أخرى، فيتامين سي، وفيتامين أ، والزنك،

تعزز جهاز المناعة لمنع نزلات البرد وغيرها من الالتهابات الشائعة.

والقناة الهضمية هي واحدة من أنسجة الأساسية للجسم، التي تحمي أعضائنا من الفيروسات والبكتيريا.